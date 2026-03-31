Чому запахи викликають сильні спогади: феномен пам’яті ароматів

Запахи мають унікальну здатність миттєво викликати яскраві емоційні спогади, і ця особливість має чітке нейробіологічне пояснення. Нюхова система безпосередньо пов’язана з лімбічною системою мозку — центром емоцій і пам’яті.

На відміну від зору або слуху, сигнали запаху проходять коротший шлях обробки, майже одразу потрапляючи до зон, відповідальних за емоційні реакції. Саме тому аромат може раптово повернути людину до подій багаторічної давності.

Дослідження показують, що запахи формують так звані контекстуальні спогади — вони зберігаються разом із емоційним станом, у якому перебувала людина. Це пояснює, чому навіть слабкий аромат здатен викликати сильні переживання.

Історики культури зазначають, що запахи активно використовувалися в релігійних обрядах, медицині та повсякденному житті різних цивілізацій. Аромати створювали атмосферу, підсилювали пам’ять і формували колективні традиції.

Сьогодні психологи застосовують ароматерапію як допоміжний інструмент для зниження стресу та формування позитивних асоціацій, підтверджуючи давні практики сучасними дослідженнями.

