Чому коротка прогулянка покращує мислення: ефект руху для мозку

Сучасні наукові дослідження дедалі частіше підтверджують, що навіть нетривала фізична активність здатна помітно впливати на когнітивні здібності людини.

Про це повідомляє «ПЛ».

Зокрема, 10–15 хвилин звичайної ходьби активізують кровообіг, що сприяє кращому постачанню кисню та глюкози до мозку — ключових ресурсів для стабільної роботи нейронів. Саме ці процеси пояснюють, чому після короткої прогулянки люди часто відчувають ясність думок і легше концентруються.

Нейробіологи зазначають, що рух стимулює гіпокамп — ділянку мозку, яка відіграє центральну роль у формуванні пам’яті та навчанні. Під час фізичної активності також підвищується вироблення нейротрофічного фактора мозку (BDNF), який сприяє утворенню нових нейронних зв’язків. Це безпосередньо впливає на здатність аналізувати інформацію та знаходити нестандартні рішення.

Історично зв’язок між рухом і мисленням помічали ще античні філософи. Відомо, що школи Арістотеля проводили заняття під час прогулянок, а сам процес мислення розглядався як динамічна діяльність, пов’язана з тілесною активністю.

Сучасні офісні дослідження фактично підтверджують ці спостереження: працівники, які регулярно роблять короткі перерви з рухом, демонструють стабільнішу продуктивність протягом дня.

Фахівці з ергономіки рекомендують використовувати прогулянки як інструмент перезавантаження мозку, особливо під час інтелектуальної роботи. Навіть короткий вихід на свіже повітря допомагає знизити рівень розумового перевантаження, стабілізувати емоційний стан і підвищити здатність до прийняття рішень.

