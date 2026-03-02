Місячний календар стрижок на березень: що треба знати про нього

Популярність місячних календарів стрижок зберігається протягом десятиліть, незважаючи на розвиток наукових підходів до догляду за волоссям.

Про це повідомляє «ПЛ».

У березні 2026 року інтерес до подібних рекомендацій традиційно зростає разом із початком весняного сезону оновлення зовнішнього вигляду. Експерти пояснюють, що феномен календарів пов’язаний не лише з астрологічними переконаннями, а й із психологічним ефектом планування змін.

Місячний календар базується на фазах Місяця, які історично використовувалися у сільському господарстві та побутових практиках.

Прихильники методу вважають, що різні фази можуть символічно впливати на швидкість росту волосся або його стан. Наукового підтвердження прямого фізичного впливу немає, однак дерматологи визнають іншу користь — регулярний догляд і системність процедур дійсно позитивно впливають на здоров’я волосся.

У березні період зростаючого Місяця традиційно асоціюють із оновленням і змінами іміджу, тоді як спадна фаза пов’язується з підтримкою форми зачіски.

Саме ці символічні значення і формують рекомендації календаря, які активно використовуються салонами краси у маркетингових кампаніях.

Соціологи відзначають, що популярність місячних календарів пояснюється прагненням людей знайти відчуття контролю над повсякденними рішеннями. Планування стрижки за календарем створює відчуття структурованості та ритуалу, що позитивно впливає на емоційний стан.

Отже, місячний календар стрижок на березень 2026 року варто сприймати як культурну практику планування догляду за собою, яка поєднує традиції, психологію та сучасні тренди індустрії краси.

