Від яких продуктів погіршується зір: лікарі попередили, від чого краще відмовитись

Карина Шевченко Send an email 4 дні ago
Лікарі-офтальмологи наголошують, що стан зору безпосередньо залежить не лише від навантаження на очі, а й від щоденного раціону.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними медичних спостережень, надмірне споживання продуктів із високим вмістом цукру та трансжирів може негативно впливати на судини, у тому числі й ті, що живлять органи зору. Такі порушення з часом здатні призводити до зниження гостроти зору та підвищення ризику офтальмологічних захворювань.

Фахівці також звертають увагу на продукти з великою кількістю солі, які сприяють затримці рідини в організмі та можуть підвищувати внутрішньоочний тиск.

Це особливо небезпечно для людей із хронічними захворюваннями очей. Медики підкреслюють, що мова йде не про повну заборону, а про усвідомлене та помірне споживання, яке дозволяє знизити ризики для здоров’я.

Офіційна медицина сходиться на думці, що збалансоване харчування з достатньою кількістю вітамінів і мікроелементів є одним із ключових чинників збереження зору.

Відмова від надмірно оброблених продуктів і контроль якості раціону розглядаються як профілактичний крок, що має довгостроковий позитивний ефект для очей.

На цьому фоні корисно буде дізнатися про те, як звичайна куркума може захищати від онкології.

