Лайфстайл

Чому після душу з гелем та шампунем настає розслаблення та ментальне полегшення: думка науковців

Карина Шевченко Send an email 18 години ago
0 0
Душ
Душ

Відчуття розслаблення після душу давно вийшло за межі побутового спостереження і стало предметом системних наукових досліджень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Фахівці у галузі нейрофізіології зазначають, що контакт тіла з теплою водою запускає комплексні механізми регуляції нервової системи, які безпосередньо впливають на психоемоційний стан людини.

Під дією тепла судини розширюються, м’язи поступово розслабляються, а активність симпатичної нервової системи, відповідальної за стресові реакції, знижується. Одночасно ароматичні компоненти гелів для душу та шампунів стимулюють нюхові рецептори, сигнали від яких надходять у ділянки мозку, пов’язані з емоціями, пам’яттю та відчуттям безпеки.

Науковці підкреслюють, що саме поєднання фізичного тепла та запахів створює ефект ментального «перезавантаження», який люди часто описують як полегшення або внутрішній спокій.

Додаткову роль відіграє й психологічний чинник: душ сприймається як ритуал завершення напруженого етапу дня або підготовка до відпочинку, що закріплюється на рівні умовних рефлексів.

Таким чином, позитивний ефект після водних процедур має не випадковий характер, а ґрунтується на добре вивчених біологічних і психоемоційних процесах.

Однак вчені й попередили про те, від яких продуктів може виникнути онкологія.

теги
Карина Шевченко Send an email 18 години ago
0 0

Материалы по теме

Таро

Які карти Таро є «найсильнішими»: тарологи дійшли до однієї думки

2 тижні ago
Погода в жовтні

Що можна зробити у лютому на городі або на дачі: аграрний погляд на ключові проблеми

2 тижні ago
Карти Таро

Розклад Таро на тиждень, 2-8 лютого: як правильно його робити

2 тижні ago
Кіт

Чому у котів шорсткий язик: точка зору науки і важлива інформація для власників тварин

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button