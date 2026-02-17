Чому після душу з гелем та шампунем настає розслаблення та ментальне полегшення: думка науковців

Відчуття розслаблення після душу давно вийшло за межі побутового спостереження і стало предметом системних наукових досліджень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Фахівці у галузі нейрофізіології зазначають, що контакт тіла з теплою водою запускає комплексні механізми регуляції нервової системи, які безпосередньо впливають на психоемоційний стан людини.

Під дією тепла судини розширюються, м’язи поступово розслабляються, а активність симпатичної нервової системи, відповідальної за стресові реакції, знижується. Одночасно ароматичні компоненти гелів для душу та шампунів стимулюють нюхові рецептори, сигнали від яких надходять у ділянки мозку, пов’язані з емоціями, пам’яттю та відчуттям безпеки.

Науковці підкреслюють, що саме поєднання фізичного тепла та запахів створює ефект ментального «перезавантаження», який люди часто описують як полегшення або внутрішній спокій.

Додаткову роль відіграє й психологічний чинник: душ сприймається як ритуал завершення напруженого етапу дня або підготовка до відпочинку, що закріплюється на рівні умовних рефлексів.

Таким чином, позитивний ефект після водних процедур має не випадковий характер, а ґрунтується на добре вивчених біологічних і психоемоційних процесах.

