Як швидко позбутися кашлю після хвороби: поради від лікарів

Кашель, який зберігається після перенесеної вірусної інфекції, залишається однією з найпоширеніших причин звернень до лікарів у зимовий період.

Про це повідомляє «ПЛ».

Медики пояснюють, що у більшості випадків йдеться про залишкове подразнення слизових оболонок дихальних шляхів, а не про нове захворювання. Саме тому підхід до лікування має бути виваженим і не агресивним.

Після ГРВІ або грипу дихальні шляхи можуть залишатися чутливими протягом кількох тижнів, реагуючи кашльовим рефлексом на сухе повітря, холод або фізичне навантаження. Лікарі підкреслюють, що у цей період організму необхідні сприятливі умови для відновлення, а не надмірне медикаментозне втручання.

Підтримання водного балансу, нормальний сон і уникнення подразників вважаються базовими елементами відновлювального процесу.

Водночас фахівці застерігають від самолікування у випадках, коли кашель затягується або змінює характер.

Якщо симптом зберігається понад кілька тижнів, супроводжується болем у грудях, задишкою чи підвищеною температурою, це може свідчити про ускладнення або інше захворювання.

У таких ситуаціях своєчасна консультація лікаря є не рекомендацією, а необхідністю. Медична практика показує, що правильна тактика на етапі відновлення дозволяє уникнути хронічних проблем і значно скоротити період дискомфорту.

