Лайфстайл

Що можна зробити у лютому на городі або на дачі: аграрний погляд на ключові проблеми

Карина Шевченко Send an email 8 години ago
0 0
Погода в жовтні
В Україну йдуть перші заморозки та сніг: де і коли очікувати

Хоча лютий традиційно вважається періодом відносного затишшя для городників і власників дачних ділянок, аграрні експерти наголошують: саме цього місяця формується основа майбутнього сезону.

Про це повідомляє «ПЛ».

Офіційні рекомендації профільних інститутів і дорадчих служб свідчать, що правильні дії взимку дозволяють мінімізувати ризики навесні.

Насамперед у лютому актуально проводити ревізію насіннєвого матеріалу. Фахівці радять перевіряти терміни придатності та умови зберігання насіння, оскільки навіть сертифікована продукція може втрачати схожість за неправильного мікроклімату.

Це підтверджується даними наукових досліджень Інституту овочівництва і баштанництва НААН України.

Також у цей період доцільно планувати сівозміну та структуру майбутніх посадок. Такий підхід знижує ризик виснаження ґрунту та поширення хвороб.

Для власників теплиць лютий є оптимальним часом для підготовки ґрунтових сумішей і профілактичної дезінфекції конструкцій, що відповідає рекомендаціям Держпродспоживслужби.

Окрему увагу експерти звертають на погодні коливання. Різкі відлиги можуть спричинити перезволоження ґрунту та пошкодження багаторічних культур. Тому аграрії радять контролювати стан укриттів і снігового покриву, не допускаючи утворення льодової кірки.

В той же час цікавим фактом для деяких людей стане те, що нащадки динозаврів живуть поруч з людьми.

теги
Карина Шевченко Send an email 8 години ago
0 0

Материалы по теме

Тренування

До чого сниться тренування з бойових мистецтв: пояснення сну з точки зору психології

1 тиждень ago
Астропрогноз

Астропрогноз на тиждень, 26 січня – 1 лютого для усіх знаків зодіаку: що може він підказати

1 тиждень ago
Таро

Розклад Таро на тиждень, 26 січня – 1 лютого: як правильно його зробити

1 тиждень ago
Судини

Які медичні аналізи треба здавати щорічно: поради лікарів

1 тиждень ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button