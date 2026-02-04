Що можна зробити у лютому на городі або на дачі: аграрний погляд на ключові проблеми

Хоча лютий традиційно вважається періодом відносного затишшя для городників і власників дачних ділянок, аграрні експерти наголошують: саме цього місяця формується основа майбутнього сезону.

Про це повідомляє «ПЛ».

Офіційні рекомендації профільних інститутів і дорадчих служб свідчать, що правильні дії взимку дозволяють мінімізувати ризики навесні.

Насамперед у лютому актуально проводити ревізію насіннєвого матеріалу. Фахівці радять перевіряти терміни придатності та умови зберігання насіння, оскільки навіть сертифікована продукція може втрачати схожість за неправильного мікроклімату.

Це підтверджується даними наукових досліджень Інституту овочівництва і баштанництва НААН України.

Також у цей період доцільно планувати сівозміну та структуру майбутніх посадок. Такий підхід знижує ризик виснаження ґрунту та поширення хвороб.

Для власників теплиць лютий є оптимальним часом для підготовки ґрунтових сумішей і профілактичної дезінфекції конструкцій, що відповідає рекомендаціям Держпродспоживслужби.

Окрему увагу експерти звертають на погодні коливання. Різкі відлиги можуть спричинити перезволоження ґрунту та пошкодження багаторічних культур. Тому аграрії радять контролювати стан укриттів і снігового покриву, не допускаючи утворення льодової кірки.

