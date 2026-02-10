Яблука якого кольору є найкориснішими: думка вчених

Колір яблука є важливим індикатором його хімічного складу, що підтверджується результатами наукових досліджень у галузі нутриціології.

Про це повідомляє «ПЛ».

Вчені звертають увагу на те, що пігментація плоду безпосередньо пов’язана з вмістом біологічно активних речовин, зокрема антиоксидантів та рослинних поліфенолів. Саме ці сполуки відіграють ключову роль у підтримці здоров’я серцево-судинної системи та загального імунного захисту організму.

Зелені сорти яблук традиційно вважаються менш солодкими та містять більше харчових волокон, що робить їх популярними серед людей, які контролюють рівень споживання цукру.

Червоні яблука вирізняються вищою концентрацією антиоксидантів, тоді як жовті сорти займають проміжне місце за поживною цінністю та легкістю засвоєння.

Фахівці наголошують, що найбільшу користь дає не вибір одного «найкориснішого» кольору, а регулярне включення різних сортів яблук до раціону. Такий підхід дозволяє отримувати ширший спектр корисних речовин без необхідності вдаватися до харчових добавок.

