Що таке онкологія і у які відомі міфи досі вірять: думка медиків

Онкологія — це не вирок, а наука. І чим більше ми знаємо, тим менше боїмося. Онкологічні захворювання давно перестали бути «табу-темою», але навколо них досі крутиться чимало міфів, напівправди та відвертих страшилок.

Про це повідомляє «ПЛ».

Часто саме вони заважають людям вчасно звернутися до лікаря або приймати зважені рішення щодо здоров’я. У цій статті розбираємося, що таке онкологія насправді, та у які міфи про рак досі вірять українці, — з коментарями лікарів і фахівців.

Що таке онкологія простими словами

Онкологія — це розділ медицини, який вивчає:

причини виникнення пухлин;

механізми їх розвитку;

методи діагностики;

сучасні підходи до лікування;

профілактику та раннє виявлення раку.

Онкологія охоплює як злоякісні, так і доброякісні пухлини, але в повсякденному житті цей термін найчастіше пов’язують саме з раком.

«Онкологічне захворювання — це результат збою в клітинному поділі, а не “кара” чи випадковість», — пояснює лікар-онколог.

Чому рак — це не одна хвороба

Багато хто помилково вважає рак єдиним захворюванням. Насправді існують сотні різних онкологічних діагнозів, які відрізняються:

локалізацією;

агресивністю;

швидкістю росту;

чутливістю до лікування.

Приклад для розуміння:

Тип раку Особливості Рак шкіри Часто виліковний на ранніх стадіях Рак молочної залози Високі шанси на виживання при скринінгу Рак підшлункової Складний у діагностиці, потребує раннього виявлення

ТОП-7 міфів про онкологію, у які досі вірять

Міф 1. Рак — це завжди смертельно

❌ Неправда.

За даними медиків, до 50% онкологічних захворювань можна успішно лікувати, якщо виявити їх на ранній стадії.

«Рак у XXI столітті — це часто хронічне, а не смертельне захворювання», — зазначає онколог-хіміотерапевт.

Міф 2. Онкологія передається від людини до людини

❌ Рак не є заразним.

Не передається через дотик, побут, поцілунки чи спільний посуд.

✔ Передаватися можуть віруси, які підвищують ризик (наприклад, ВПЛ), але не сам рак.

Міф 3. Якщо нічого не болить — значить, раку немає

❌ Один із найнебезпечніших міфів.

Біль часто з’являється вже на пізніх стадіях.

Саме тому лікарі наполягають на:

профілактичних оглядах;

скринінгах;

регулярних аналізах.

Коментар пацієнта:

«Я почувався ідеально, а пухлину знайшли випадково під час планового УЗД».

Міф 4. Онкологія — це спадковість і нічого не зробиш

❌ Спадковість — лише один із факторів.

Фактори ризику включають:

спосіб життя;

харчування;

куріння;

алкоголь;

хронічний стрес;

екологію.

Навіть за поганої спадковості профілактика реально працює.

Міф 5. Біопсія “розносить” рак по організму

❌ Міф, який не має наукового підтвердження.

«Біопсія — це стандарт діагностики, без якого неможливо підібрати правильне лікування», — пояснює лікар-патоморфолог.

Міф 6. Народні методи можуть замінити лікування

❌ Фітотерапія, сода, голодування та “чудо-засоби” не лікують рак.

✔ У кращому випадку — не зашкодять.

❌ У гіршому — втратять дорогоцінний час.

Міф 7. Хіміотерапія — гірша за сам рак

❌ Сучасна онкологія давно відійшла від старих підходів.

Сьогодні використовують:

таргетну терапію;

імунотерапію;

персоналізовані схеми лікування.

Побічні ефекти стали значно контрольованішими.

Що кажуть лікарі: головне про онкологію

«Найстрашніше в онкології — не сам діагноз, а згаяний час»

Фахівці сходяться в одному:

інформована людина має більше шансів на одужання.

Як знизити ризики: коротко і по суті

Корисні звички:

🚭 не курити;

🥗 збалансовано харчуватися;

🏃 рухатися;

😴 висипатися;

🩺 проходити профілактичні огляди.

Це не гарантія, але сильний мінус до ризиків.

Онкологія — це сфера, де факти важливіші за страхи, а знання — сильніші за міфи. Сучасна медицина дає реальні шанси, але тільки тим, хто не ігнорує сигнали тіла і не відкладає обстеження «на потім». Рак боїться не героїзму, а уважності.

