Як навіть 1 звук сирени впливає на психіку людини: і що відбувається, коли людина роками її чує

Психологи Київського інституту ментального здоров’я спільно з Міністерством охорони здоров’я України провели масштабне дослідження впливу звуку повітряної тривоги на психіку людини.

Про це повідомляє «ПЛ».

Результати свідчать, що навіть одноразове спрацювання сирени запускає в організмі миттєву стресову реакцію — активується механізм «бий або тікай», різко підвищується рівень кортизолу та адреналіну, серце починає битися швидше, а м’язи напружуються.

Ця реакція природна, проте коли подібні звуки повторюються систематично, нервова система поступово переходить у стан хронічного збудження.

Фахівці пояснюють, що тривалий вплив звуку сирени може призводити до формування постійного відчуття тривоги, порушень сну, дратівливості та емоційного виснаження.

Для зниження негативного ефекту психологи радять після кожного сигналу свідомо повертати контроль над тілом через дихальні вправи — глибокий вдих на чотири секунди і плавний видих на шість. Такий ритм дозволяє нервовій системі відновити рівновагу.

Корисно також створювати власні ритуали стабільності — у сховищі можна слухати спокійну музику, займатися дихальними практиками або просто говорити з близькими людьми.

Це допомагає не лише знизити рівень страху, а й поступово зменшує відчуття безпорадності, яке часто супроводжує хронічний стрес. Психологи підкреслюють, що адаптація до звуків тривоги — це не байдужість, а природний механізм виживання, який потребує психологічної підтримки і турботи про себе.

