Як корисні продукти можуть нашкодити організму: цікаві факти

Здорове харчування традиційно асоціюється з користю, однак навіть найбільш цінні для організму продукти у певних випадках можуть завдати шкоди.

Про це повідомляє «ПЛ».

Дієтологи підкреслюють, що важливим фактором є не лише якість їжі, а й кількість, спосіб приготування та індивідуальні особливості людини. Іноді саме надмірне вживання продуктів, які вважаються корисними, призводить до небажаних наслідків.

Яскравим прикладом є морква, яка містить значну кількість бета-каротину. У помірних дозах вона позитивно впливає на зір та імунну систему, проте надлишок може викликати каротинемію — тимчасове пожовтіння шкіри.

Подібна ситуація спостерігається і з горіхами: вони багаті на корисні жири та білки, але у великій кількості перевантажують печінку та стають серйозним алергеном. Корисна риба також має свій ризик — певні види, як-от тунець чи скумбрія, містять сліди ртуті, і при надмірному вживанні цей метал може накопичуватися в організмі.

Навіть зелений чай, відомий високим вмістом антиоксидантів, у великих дозах здатен викликати розлади травлення та ускладнювати засвоєння заліза, що загрожує розвитком анемії.

Часник, який цінується за протимікробні властивості, у надлишку може подразнювати слизову шлунка і впливати на згортання крові, що створює ризики для людей із певними захворюваннями.

Таким чином, навіть найкорисніший продукт може виявитися небезпечним, якщо втратити відчуття міри. Експерти з харчування підкреслюють: ключовим принципом здорової дієти є баланс і різноманітність, а універсальної формули, яка підійшла б усім без винятку, не існує. Усвідомлене ставлення до власного раціону дозволяє зберігати користь продуктів і уникати можливих ризиків.

Спеціалісти й попередили щодо того, чому кожній людині треба регулярно робити масаж.