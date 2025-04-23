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Чому домашні улюбленці допомагають від стресу: пояснення вчених

Домашні улюбленці – це справжній «психолог», який може допомогти у життєвих негараздах.

Карина Шевченко Send an email 4 часа ago
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Наукова спільнота дедалі частіше підтверджує те, що інтуїтивно відомо багатьом: спілкування з тваринами — це більше, ніж розвага.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це форма емоційної терапії, яка має глибоке біологічне підґрунтя. Дослідження Університету Вашингтона свідчать, що у людей, які регулярно взаємодіють із домашніми улюбленцями, рівень кортизолу (гормону стресу) знижується, а концентрація окситоцину — підвищується.

Саме тому тварини дедалі частіше використовуються у психотерапевтичних практиках — від роботи з ветеранами до допомоги дітям із РАС.

У контексті урбанізації та зростання тривожності, тварини стають емоційним якорем для мільйонів людей. Вони не лише забезпечують відчуття присутності та відповідальності, а й слугують каналом безумовної любові, яку так важко знайти у людських стосунках.

Зокрема, собаки реагують на зміну емоційного стану господаря, проявляючи емпатію, а коти — здатні нормалізувати артеріальний тиск своїм муркотінням, що вже стало об’єктом клінічних досліджень.

У світі, де цифрова взаємодія часто витісняє живе спілкування, тварини залишаються останнім автентичним джерелом підтримки. Не випадково провідні клініки Європи впроваджують програму pet-friendly, визнаючи: лікування душі починається не з пігулок.

Також може бути корисним те, які книги детективного формату кращі.

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Карина Шевченко Send an email 4 часа ago
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