Чому домашні улюбленці допомагають від стресу: пояснення вчених

Наукова спільнота дедалі частіше підтверджує те, що інтуїтивно відомо багатьом: спілкування з тваринами — це більше, ніж розвага.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це форма емоційної терапії, яка має глибоке біологічне підґрунтя. Дослідження Університету Вашингтона свідчать, що у людей, які регулярно взаємодіють із домашніми улюбленцями, рівень кортизолу (гормону стресу) знижується, а концентрація окситоцину — підвищується.

Саме тому тварини дедалі частіше використовуються у психотерапевтичних практиках — від роботи з ветеранами до допомоги дітям із РАС.

У контексті урбанізації та зростання тривожності, тварини стають емоційним якорем для мільйонів людей. Вони не лише забезпечують відчуття присутності та відповідальності, а й слугують каналом безумовної любові, яку так важко знайти у людських стосунках.

Зокрема, собаки реагують на зміну емоційного стану господаря, проявляючи емпатію, а коти — здатні нормалізувати артеріальний тиск своїм муркотінням, що вже стало об’єктом клінічних досліджень.

У світі, де цифрова взаємодія часто витісняє живе спілкування, тварини залишаються останнім автентичним джерелом підтримки. Не випадково провідні клініки Європи впроваджують програму pet-friendly, визнаючи: лікування душі починається не з пігулок.

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