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Що станеться, якщо випустити морську рибу у річку

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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Риба
Риба

Морська та прісноводна екосистеми значно відрізняються між собою, що робить виживання морських риб у прісній воді майже неможливим.

Про це повідомляє «ПЛ».

Учені вказують на ключову проблему – осмотичний тиск. Морська риба пристосована до високого рівня солоності, а в прісній воді її організм починає втрачати необхідні мінерали, що веде до серйозних порушень у функціонуванні життєво важливих органів.

У таких умовах більшість морських видів швидко гине через порушення водно-сольового балансу. Навіть якщо деякі види зможуть адаптуватися, їхня присутність у річковій екосистемі може призвести до небажаних наслідків.

Нові види часто конкурують із місцевими мешканцями за харчові ресурси, змінюють баланс харчового ланцюга та можуть стати розповсюджувачами небезпечних захворювань, до яких місцеві риби не мають імунітету.

Тому неконтрольоване втручання у природні процеси може спричинити екологічні катастрофи.

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Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
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