Лайфстайл

Чому хірурги не носять білі халати: несподівана причина вибору зеленої та блакитної форми

Карина Шевченко Send an email 35 минут ago
0 0

Білий халат традиційно асоціюється з медициною, але в операційних хірурги воліють носити форму зеленого або блакитного кольору. Про це повідомляє Рl.com.

Цей вибір не випадковий і продиктований важливими фізіологічними та психологічними причинами.

Раніше хірурги справді працювали в білих халатах, проте з часом від них відмовилися. Основна причина — вплив кольору на зорове сприйняття. Біле тло в операційній посилює відблиски від освітлювальних приладів, що може стомлювати очі лікаря і знижувати концентрацію. Зелений і блакитний, навпаки, допомагають очам відпочити і зменшують напругу.

Крім того, під час операції хірурги постійно дивляться на кров і тканини червоного кольору. Якщо після цього перевести погляд на білу поверхню, можна побачити так звані «оптичні фантоми» — тимчасові колірні ілюзії, що відволікають і заважають роботі, і навіть можуть на мить засліпити. Зелений і блакитний розташовані на протилежному боці спектра і допомагають очам легше адаптуватися, а також підвищують контрастність сприйняття, що робить роботу лікаря точнішою.

Крім цього, ці кольори символізують стерильність, чистоту і спокій, що важливо в стресових умовах операційної. Сьогодні більшість медичних установ використовують саме такі відтінки в хірургічній формі, оскільки вони довели свою ефективність у поліпшенні роботи лікарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому бульбашки в шампанському підіймаються рівно, а в пиві – хаотично.

теги
Карина Шевченко Send an email 35 минут ago
0 0

Материалы по теме

Кухня

Як швидко позбутися неприємного запаху на кухні без провітрювання: простий лайфхак

14 января, 2025
Жива ялинка

Що треба додати до ялинки, щоб вона довше стояла

13 декабря, 2024
Город

Що ще можна посадити на городі взимку

11 декабря, 2024
Запечена курка

Як приготувати запечену курочку до свят: суддя «МастерШеф» поділився особливим рецептом

11 декабря, 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button