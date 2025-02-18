Чому хірурги не носять білі халати: несподівана причина вибору зеленої та блакитної форми

Білий халат традиційно асоціюється з медициною, але в операційних хірурги воліють носити форму зеленого або блакитного кольору. Про це повідомляє Рl.com.

Цей вибір не випадковий і продиктований важливими фізіологічними та психологічними причинами.

Раніше хірурги справді працювали в білих халатах, проте з часом від них відмовилися. Основна причина — вплив кольору на зорове сприйняття. Біле тло в операційній посилює відблиски від освітлювальних приладів, що може стомлювати очі лікаря і знижувати концентрацію. Зелений і блакитний, навпаки, допомагають очам відпочити і зменшують напругу.

Крім того, під час операції хірурги постійно дивляться на кров і тканини червоного кольору. Якщо після цього перевести погляд на білу поверхню, можна побачити так звані «оптичні фантоми» — тимчасові колірні ілюзії, що відволікають і заважають роботі, і навіть можуть на мить засліпити. Зелений і блакитний розташовані на протилежному боці спектра і допомагають очам легше адаптуватися, а також підвищують контрастність сприйняття, що робить роботу лікаря точнішою.

Крім цього, ці кольори символізують стерильність, чистоту і спокій, що важливо в стресових умовах операційної. Сьогодні більшість медичних установ використовують саме такі відтінки в хірургічній формі, оскільки вони довели свою ефективність у поліпшенні роботи лікарів.

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