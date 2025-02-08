Чому бульбашки в шампанському підіймаються рівно, а в пиві – хаотично

Якщо уважно придивитися до келиха шампанського, можна помітити, що бульбашки газу піднімаються рівними вертикальними лініями. Водночас у пиві вони рухаються хаотично, створюючи турбулентні потоки. Про це повідомляє Рl.com.

Науковці пояснюють цю різницю фізичними властивостями напоїв.

Головна причина – в’язкість рідини. Пиво містить більше розчинених компонентів, зокрема білків і екстрактивних речовин, які роблять його густішим. Через це бульбашки газу, що виділяються з рідини, взаємодіють із потоками, створюючи хаотичний рух.

У шампанському ж ситуація інша: напій має меншу в’язкість і містить високий рівень розчиненого вуглекислого газу. Це сприяє тому, що бульбашки з’являються на стінках келиха та піднімаються рівними колонами. Крім того, шампанське зазвичай подають у вузьких фужерах, що мінімізує турбулентні потоки та допомагає газу виходити впорядковано.

Цей ефект можна спостерігати і в інших газованих напоях, наприклад, у мінеральній воді. Але саме в пиві та шампанському відмінність найбільш помітна через їхній унікальний хімічний склад.

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