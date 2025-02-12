Чому взимку варто паркувати авто передом на схід: лайфхак від досвідчених водіїв

Досвідчені автолюбителі знають, що залишати машину на вулиці найкраще передом на схід. Але чому це важливо?

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Мashyna.

Річ у тім, що ранкові сонячні промені насамперед прогрівають передню частину автомобіля, включно з лобовим склом. В умовах морозу це може істотно полегшити ранковий старт, оскільки допоможе позбутися від криги та інею без необхідності довгого очищення стекол скребком.

Крім того, під впливом сонця автомобіль прогрівається швидше, а отже, поїздка стає більш комфортною. Водієві не доведеться довго чекати, поки пічка прогріє салон — природне тепло зробить свою роботу.

Такий простий спосіб паркування допоможе заощадити час і зусилля в зимові морозні ранки.

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