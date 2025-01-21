Як уникнути запотівання вікон в авто: простий лайфак допоможе позбутися проблеми

Запотівання автомобільних вікон взимку — поширена проблема, особливо в морозні дні, коли тепле повітря всередині машини стикається з холодною поверхнею стекол.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Express.

Це призводить до утворення конденсату, ускладнюючи видимість і роблячи поїздки небезпечними. Вбудовані системи обігріву стекол допомагають впоратися із запотіванням, але їхня ефективність не запобігає повторній появі проблеми.

Однак існує простий і доступний спосіб боротьби з запотіванням — з використанням звичайного крему для гоління. Цей засіб створює на склі захисний бар’єр, що відштовхує вологу, і може слугувати недорогою альтернативою спеціалізованим спреям.

Як використовувати крем для гоління проти запотівання:

1. Очистіть скло. Спочатку ретельно помийте внутрішній бік скла за допомогою засобу для миття скла.

2. Нанесіть крем. Нанесіть невелику кількість крему для гоління на серветку з мікрофібри.

3. Розподіліть рівномірно. Легкими рухами натріть внутрішню поверхню скла.

4. Видаліть залишки. Через кілька хвилин протріть скло сухою чистою тканиною, щоб видалити надлишки крему.

Крем залишає невидиму плівку, яка перешкоджає утворенню конденсату. Ефект зберігається протягом кількох тижнів. Якщо запотівання почне повертатися, процедуру можна легко повторити.

Цей простий метод — доступне й ефективне рішення для всіх автомобілістів, особливо в зимовий період.

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