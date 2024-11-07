Що таке бендерики та як їх смачно приготувати

Втім, найпопулярнішою начинкою є м’ясо.

Як приготувати ідеальні бендерики, розповідає Первая Лента з посиланням на допис фудблогерки Юлії Сенич в Instagram.

Інгредієнти для млинців

Тепле молоко – 500 мл

Яйця – 3 шт

Цукор – 2 ст.л.

Борошно – 1,5 склянки

Олія – 2-3 ст.л.

Сіль – дрібка

Вершкове масло – для смаження

Інгредієнти для начинки

Гриби – 150 гр

Твердий сир – 150 гр

Намазка або майонез

Куряче м’ясо – 150 гр

Цибуля – 1 шт

Спосіб приготування

Для початку потрібно приготувати млинці. Яйця з’єднайте з цукром та сіллю. Поступово додавайте просіяне борошно. Добре перемішайте за допомогою вінчика і влийте у суміш ледь тепле молоко.

Перемішайте до поєднання і наприкінці додайте олію. Знову перемішайте і дайте тісту відпочити, залишивши його на 15 хвилин. Якщо утворились грудочки, потрібно збити суміш блендером.

Розігрійте пательню до дуже гарячого стану. Киньте шматочок масла і смажте млинці з обох сторін до готовності.

Далі готуємо начинку. Посмажте цибулю з мʼясом та грибами до готовності.

Тепер можна приступати до формування бендериків. Кожен млинець поділіть навпіл, підігніть один край і змастіть намазкою. Викладіть начинку та загорніть в трикутник. Хвостик сховайте всередину бендерика.

За бажанням, можна посмажити бендерики на розігрітій та змащеній вершковим маслом пательні до золотавого кольору.

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