Що таке бендерики та як їх смачно приготувати
Бендерики – це традиційна страва української кухні у вигляді млинців, загорнутих у трикутники із різноманітною начинкою та обсмажених на пательні.
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Втім, найпопулярнішою начинкою є м’ясо.
Як приготувати ідеальні бендерики, розповідає Первая Лента з посиланням на допис фудблогерки Юлії Сенич в Instagram.
Інгредієнти для млинців
- Тепле молоко – 500 мл
- Яйця – 3 шт
- Цукор – 2 ст.л.
- Борошно – 1,5 склянки
- Олія – 2-3 ст.л.
- Сіль – дрібка
- Вершкове масло – для смаження
Інгредієнти для начинки
- Гриби – 150 гр
- Твердий сир – 150 гр
- Намазка або майонез
- Куряче м’ясо – 150 гр
- Цибуля – 1 шт
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Спосіб приготування
Для початку потрібно приготувати млинці. Яйця з’єднайте з цукром та сіллю. Поступово додавайте просіяне борошно. Добре перемішайте за допомогою вінчика і влийте у суміш ледь тепле молоко.
Перемішайте до поєднання і наприкінці додайте олію. Знову перемішайте і дайте тісту відпочити, залишивши його на 15 хвилин. Якщо утворились грудочки, потрібно збити суміш блендером.
Розігрійте пательню до дуже гарячого стану. Киньте шматочок масла і смажте млинці з обох сторін до готовності.
Далі готуємо начинку. Посмажте цибулю з мʼясом та грибами до готовності.
Тепер можна приступати до формування бендериків. Кожен млинець поділіть навпіл, підігніть один край і змастіть намазкою. Викладіть начинку та загорніть в трикутник. Хвостик сховайте всередину бендерика.
За бажанням, можна посмажити бендерики на розігрітій та змащеній вершковим маслом пательні до золотавого кольору.
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