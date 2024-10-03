Як приготувати деруни, щоб вони були більш корисними

Існує ще одни спосіб приготування дерунів, який допоможе зробити страву більш корисною. Про це пише Первая Лента з посиланням на сайт News24.

Як готувати деруни

Для приготування страви, вам знадобиться:

картопля — 3-4шт.;

яйце – 1 шт.;

цибулина – 1 шт.;

борошно – 50 г;

різноманітна улюблена зелень за бажанням;

сіль та перець за смаком.

Після того як ви натрете картоплю, добре відіжміть її від зайвої вологи.

Цибулю необхідно подрібнити за допомогою дрібної тертки або блендера.

Наступним кроком буде змішати картоплю з цибулею, борошном та яйцем, додати сіль та спеції за смаком і знову перемішати.

Далі господині зазвичай діють наступним чином: вони змащують сковороду олією, вмикають вогонь і випікають деруни на розпеченій пательні.

Проте існує інший метод – і можете бути впевнені, що з ним страва вийде набагато легшою та дієтичнішою.

Немає жодного секрету – просто запечіть деруни в духовці. Готуються вони за температури 180-200 градусів орієнтовно 30 хвилин.

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