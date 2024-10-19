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Як приготувати смачний гарбузовий пиріг: простий рецепт

Гарбузовий пиріг – відмінна осіння випічка, яку варто приготувати кілька разів за сезон.

Арина Марченко Send an email 43 минуты ago
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Гарбузовий пиріг
Як приготувати смачний гарбузовий пиріг: простий рецепт

Серед розмаїття рецептів, цей, запропонований кулінаром Еллою Івановою, особливо незвичайний, але він справді легкий у готуванні. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politeka.

Пиріг неодмінно вийде ніжним, а кількість цукру можна змінювати за смаком.

Інгредієнти для гарбузового пирога:

  • борошно – 120 г;
  • манна крупа – 120 г;
  • цукор – 100 г;
  • вершкове масло – 60 г;
  • молоко – 100 г;
  • розпушувач – 10 г.

Для начинки:

  • м’якоть гарбуза – 600 г;
  • цукор – 50 г;
  • сік лайма чи лимона
  • ванільний цукор – 8 г.

Спосіб приготування

Гарбуз натерти на тертці та змішати із звичайним та ванільним цукром. В отриману суміш додати невелику кількість соку лайма чи лимона, завдяки чому страва отримає приємний цитрусовий смак.

Готуємо суху суміш, з’єднавши борошно, манну крупу, цукор та розпушувач.

Далі застеляємо форму для випічки пергаментом та викладаємо шар сухої суміші. На цей шар викладаємо начинку із гарбуза.

Кілька разів повторюємо шари, чергуючи суху суміш з начинкою, доки форма не буде заповненою. Верхній шар обов’язково має складатися із сухої суміші.

Далі пиріг необхідно проколоти виделкою в кількох місцях. Розкладаємо на поверхні шматочки вершкового масла і поливаємо пиріг невеликою кількістю молока. Випікається пиріг в розігрітій духовці за температури 180°C протягом 25-35 хвилин.

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати деруни, щоб вони були більш корисними.

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Арина Марченко Send an email 43 минуты ago
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