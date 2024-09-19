Як приготувати борщ, щоб він був ще смачніший: додайте всього 1 «секретний» інгредієнт

Рецептів його приготування не злічити — вони можуть бути різними залежно від регіонів, традицій та доступних інгредієнтів. Кожен варіант має свої особливості та смакові нотки, завдяки яким страва набуває свого унікального характеру. При цьому багато господинь навіть консервують борщову заправку, аби спростити процес приготування страви.

Сьогодні Первая Лента поділиться рецептом приготування борщу «з секретом». Завдяки додаванню чорносливу страва виходить неначе з печі, інформують на YouTube-каналі «Готуємо з Лесею Піжик».

Інгредієнти на (на 5 л)

Бульйон:

вода — 4 л;

курячі стегна (інше м’ясо) — 600 г;

картопля — 400 г;

капуста — 400 г;

чорнослив — 200 г;

цибуля — 200 г;

квасоля — 150 г;

часник — 30 г;

сіль — за смаком;

зелень — 30 г або за смаком;

спеції (мелена паприка, чорний перець, мелений коріандр) — за смаком;

лавровий лист — 3-4 шт.

Засмажка:

буряк — 300 г;

морква — 250 г;

цибуля — 150 г;

сметана — 150 г;

томатна паста — 150 г;

олія — 30 г;

часник — 20 г.

Спосіб приготування

М’ясо промиваємо, заливаємо водою, щоб вона покрила м’ясо та проварюємо на великому вогні.

Далі цю воду зливаємо і заливаємо нову. Додаємо цілу цибулю та моркву, лавровий лист, перець горошком, часник. Варимо бульйон, знімаючи піну. В кінці приготування ці овочі та спеції потрібно видалити.

Квасолю заздалегідь замочуємо та проварюємо в окремій ємності протягом 25 хвилин.

Картоплю чистимо, промиваємо на нарізаємо кубиками.

Шаткуємо капусту.

Для засмажки овочі також слід очистити від шкірки.

Цибулю нарізаємо кубиками. Моркву і буряк тремо на великій тертці. Часник видавлюємо через прес.

Овочі обсмажуємо на розігрітій з олією сковороді до готовності.

В кінці додаємо до них сметану, томатну пасту, сіль та спеції.

Дістаємо з бульйону м’ясо і проціджуємо, ставимо на вогонь, щоб закипів. Додаємо картоплю, капусту та чорнослив, знову доводимо до кипіння.

За 15 хвилин до завершення приготування додаємо готову квасолю та засмажку.

З м’яса знімаємо шкірку і відділяємо кісточки, додаємодо борщу, доводимо до кипіння та вимикаємр.

В кінці до борщу додаємо зелень.

Раніше ПЛ писала про те, як приготувати салат з куркою і баклажанами.