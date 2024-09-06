Які добрива необхідно внести у ґрунт восени, щоб отримати гарний врожай наступного року

Правильно підібрані добрива допоможуть збагатити землю необхідними мікроелементами, сприятимуть підвищенню її родючості і забезпечать гарний врожай наступного року.

Первая Лента з посиланням Gazeta.ua розповідає, які поживні речовини радять додати саме восени, щоб ваші рослини віддячили щедрими плодами наступного сезону.

Восени обов’язково варто внести у ґрунт органічні та фосфорно-калійні добрива. Деякі з них навіть не потрібно купувати, адже їх ви можете знайти у себе вдома.

Органічні добрива

Пташиний послід. Внесіть сухий послід під перекопування (0,8 кг на 1 кв.м), уникаючи контакту добрива з корінням рослин. Також можна полити міжряддя розчином курячого посліду (1:15).

Деревний попіл. Внесіть 3-4 кг на 1 кв. м. Це потрібно робити 1 раз на 3 роки.

Компост. Внесіть 3-4 кг на 1 кв. м під перекопування — 1 раз на 3-4 роки.

Сидерати. Рекомендується висаджувати горох, конюшину, люцерну, буркун, ячмінь, ярий овес, просо, жито, фацелію, гірчицю тощо. Коли рослини виростуть до 10 см, їх потрібно зрізати та перекопати із землею.

Фосфорно-калійні добрива. Їх можна використовувати восени під перекопування:

сульфат амонію;

суперфосфат;

суперфосфат подвійний;

каліймагнезія.

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