Як правильно зберігати кабачки, щоб вони залишались свіжими аж до весни

Первая Лента сьогодні розповість, як зберегти урожай кабачків аж до весни.

Підготовка до зберігання

Підготовка кабачків для зберігання є основним етапом, який визначає успішність зберігання. Овочі потрібно зібрати до того, як настануть заморозки, оскільки навіть незначні підмерзання можуть призвести до того, що вони почнуть швидко псуватися.

При зборі кабачків важливо залишити ніжку довжиною п’ять-шість сантиметрів. Це допоможе уникнути засихання плодів і захистить їх від проникнення інфекцій усередину. Ніжка також підкаже вам, у якому стані кабачки, тому при появі ознак гниття ви зможете своєчасно вжити заходів.

Перед закладкою кабачків на зберігання в льох мити їх не потрібно, варто лише злегка обтрусити землю. Незалежно від того, яке саме місце для зберігання врожаю ви обрали, дуже важливо не складати овочі в звичайні пакети, адже вони мають зберігатися в провітрюваному середовищі.

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Зберігання кабачків у холодильнику

Кабачки можна зберігати в холодильнику, помістивши їх у поліетиленовий або паперовий пакет з отворами для вентиляції. Овочі слід зберігати в ящичку для овочів на нижній полиці холодильника.

При таких умовах кабачки можуть залишатися свіжими до трьох місяців. Однак важливо регулярно перевіряти плоди і в разі виявлення псування негайно видаляти пошкоджені кабачки.

У погребі

Погріб вважається ідеальним місцем для зберігання врожаю кабачків. За вологості до 85% та температури не вище +6 ℃, вони можуть зберігатися до шести місяців.

Ці овочі у погребі можна розкласти у картонні чи дерев’яні ящички без кришок, помістити у капронові колготки або сітки та підвісити їх, або викласти на підстилку з соломи чи сіна.

У квартирі

Щоб зберігати кабачки у квартирі, потрібно вибрати для них темне місце, таке як комора чи простір під ліжком. І хоча такий метод не забезпечить тривале зберігання, але плоди з тонкою шкіркою можуть залишатися свіжими до трьох-чотирьох тижнів, а з твердою шкіркою – до двох-трьох місяців.

Візьміть будь-який ящик з отворами на стінках, застеліть його дно за допомогою газети або паперу та вертикально поставте туди кабачки, розміщуючи їх хвостиками догори. Ящик варто поставити в темне і прохолодне місце.

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