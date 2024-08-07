Як пришвидшити достигання перців, щоб зібрати їх до перших морозів

Втім, часто трапляється так, що плоди дозрівають нерівномірно або ж цей процес затягується аж до перших заморозків. Щоб пришвидшити дозрівання перців і вберегти врожай від осінніх холодів, Первая Лента радить скористатися кількома простими, але ефективними методами.

Регулярний полив

Волога надзвичайно важлива для рослин. Регулярний, але помірний полив сприятиме активному росту і розвитку кущів, що допоможе швидше дозріти плодам.

Мульчування

Шар мульчі (солома, скошена трава) допоможе зберегти вологу в ґрунті, запобігти перегріванню коренів та створить сприятливі умови для розвитку корисних мікроорганізмів.

Збалансоване підживлення

Добрива з високим вмістом калію і фосфору стимулюють дозрівання плодів. Ці елементи живлять рослину і допомагають їй спрямувати сили на формування смачних і соковитих перців.

Раніше ми вже писали про те, чим потрібно підгодувати перець, щоб отримати щедрий урожай.

Створення теплих умов

Якщо температура вночі опускається нижче +18 градусів, накрийте кущі перцю агроволокном або плівкою. Це допоможе зберегти тепло і прискорить дозрівання.

Обережне обрізання

Видалення зайвих пагонів і листя покращить вентиляцію куща та забезпечить плодам більше сонячного світла.

Збір недозрілих плодів

Якщо прогнозуються заморозки, потрібно зібрати ще зелені перці. Дозрівати вони будуть і в кімнатних умовах, хоча смак може бути трохи менш насиченим.

Важливо також пам’ятати, що кожен сорт перцю має свої особливості, тому потрібно підбирати догляд, враховуючи сортові вимоги. Не перестарайтеся з підживленням і поливом, щоб уникнути розвитку хвороб. Спостерігайте за погодою і при перших ознаках похолодання вживайте заходів для захисту рослин.

Раніше ПЛ писала про те, коли потрібно копати картоплю, щоб вона довше зберігалася.