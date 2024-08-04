Як приготувати булочки-«троянди» з персиком та сиром

Спробуйте приготувати трояндові булочки із сиром та персиками. Як це зробити, розповість Первая Лента з посиланням на сайт МЕТА.

Інгредієнти

Для опари

дріжджі – 40 г;

молоко – 300 мл;

цукор – 1 ст.л.;

борошно – 2 ст.л.

Для тіста

яйця – 2 шт.;

цукор – 150 г;

олія – 50 мл;

вершкове масло – 70 г;

борошно – 650 г.

Для начинки

кисломолочний сир – 200 г;

персики – 4 шт.;

цукрова пудра – 2 ст.л.;

жовток для змащування.

Спосіб приготування

До теплого молока додайте дріжджі і добре перемішайте.

У суміш додаємо цукор, просіяне борошно, перемішуємо і залишаємо під харчовою плівкою на 15 хв.

По завершенню відведеного часу до опари додаємо яйця, решту цукру, олію, розтоплене вершкове масло і перемішуємо.

Поступово просіюємо борошно, одночасно замішуючи мʼяке тісто. Залишаємо його у теплі під харчовою плівкою на 1 год.

Далі необхідно сформувати кульки, і кожну кульку розкачати, роблячи три надрізи.

Сир зʼєднуємо з пудрою, перемішуємо. Персики нарізаємо.

Викладаємо в середину спершу сир, зверху персики.

Формуємо трояндочки і ставимо на деко.

Залишаємо ще на 15 хв, щоб булочки піднялись, після чого змащуємо жовтком і ставимо для випікання при температурі 180 градусів 20-25 хв.

Охолоджуємо. За бажанням можна посипати цукровою пудрою. Смачного!

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