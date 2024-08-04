Як приготувати булочки-«троянди» з персиком та сиром
Зараз сезон персиків, тож варто сповна насолодитись цим літнім періодом.
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Спробуйте приготувати трояндові булочки із сиром та персиками. Як це зробити, розповість Первая Лента з посиланням на сайт МЕТА.
Інгредієнти
Для опари
- дріжджі – 40 г;
- молоко – 300 мл;
- цукор – 1 ст.л.;
- борошно – 2 ст.л.
Для тіста
- яйця – 2 шт.;
- цукор – 150 г;
- олія – 50 мл;
- вершкове масло – 70 г;
- борошно – 650 г.
Для начинки
- кисломолочний сир – 200 г;
- персики – 4 шт.;
- цукрова пудра – 2 ст.л.;
- жовток для змащування.
Спосіб приготування
До теплого молока додайте дріжджі і добре перемішайте.
У суміш додаємо цукор, просіяне борошно, перемішуємо і залишаємо під харчовою плівкою на 15 хв.
По завершенню відведеного часу до опари додаємо яйця, решту цукру, олію, розтоплене вершкове масло і перемішуємо.
Поступово просіюємо борошно, одночасно замішуючи мʼяке тісто. Залишаємо його у теплі під харчовою плівкою на 1 год.
Далі необхідно сформувати кульки, і кожну кульку розкачати, роблячи три надрізи.
Сир зʼєднуємо з пудрою, перемішуємо. Персики нарізаємо.
Викладаємо в середину спершу сир, зверху персики.
Формуємо трояндочки і ставимо на деко.
Залишаємо ще на 15 хв, щоб булочки піднялись, після чого змащуємо жовтком і ставимо для випікання при температурі 180 градусів 20-25 хв.
Охолоджуємо. За бажанням можна посипати цукровою пудрою. Смачного!
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