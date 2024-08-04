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Як приготувати булочки-«троянди» з персиком та сиром

Зараз сезон персиків, тож варто сповна насолодитись цим літнім періодом.

Арина Марченко Send an email 13 часов ago
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Спробуйте приготувати трояндові булочки із сиром та персиками. Як це зробити, розповість Первая Лента з посиланням на сайт МЕТА.

Інгредієнти

Для опари 

  • дріжджі – 40 г;
  • молоко – 300 мл;
  • цукор – 1 ст.л.;
  • борошно – 2 ст.л.

Для тіста

  • яйця – 2 шт.;
  • цукор – 150 г;
  • олія – 50 мл;
  • вершкове масло – 70 г;
  • борошно – 650 г.

Для начинки

  • кисломолочний сир – 200 г;
  • персики – 4 шт.;
  • цукрова пудра – 2 ст.л.;
  • жовток для змащування.

Спосіб приготування

До теплого молока додайте дріжджі і добре перемішайте.

У суміш додаємо цукор, просіяне борошно, перемішуємо і залишаємо під харчовою плівкою на 15 хв.

По завершенню відведеного часу  до опари додаємо яйця, решту цукру, олію, розтоплене вершкове масло і перемішуємо.

Поступово просіюємо борошно, одночасно замішуючи мʼяке тісто. Залишаємо його у теплі під харчовою плівкою на 1 год.

Далі необхідно сформувати кульки, і кожну кульку розкачати, роблячи три надрізи.

Сир зʼєднуємо з пудрою, перемішуємо. Персики нарізаємо.

Викладаємо в середину спершу сир, зверху персики.

Формуємо трояндочки і ставимо на деко.

Залишаємо ще на 15 хв, щоб булочки піднялись, після чого змащуємо жовтком і ставимо для випікання при температурі 180 градусів 20-25 хв.

Охолоджуємо. За бажанням можна посипати  цукровою пудрою. Смачного!

Раніше ПЛ писала про те, як смачно приготувати молоду картоплю.

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Арина Марченко Send an email 13 часов ago
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