Як приготувати поживний та корисний сніданок: три швидких страви

Однак часто вранці не хочеться витрачати на приготування багато часу і ми вибираємо щось шкідливе.

Про корисні продукти, які варто вживати на сніданок, і страви, які не вимагатимуть багато зусиль для приготування, розповідає Первая Лента з посиланням на Healthline та CNBC.

Які корисні речовини повинні міститися у сніданку

Збалансований сніданок мусить містить корисні жири, білки, вуглеводи, які повільно перетравлюються, а також вітаміни та мінерали, які є в овочах і фруктах.

Білки відповідають за утворення та відновлення тканин організму, транспортування та зберігання поживних речовин, а також для забезпечення енергією.

Вуглеводи є основним джерелом енергії. А клітковина — це тип вуглеводів, який допомагає травленню.

Жири також забезпечують організм енергією. Крім того, вони допомагають засвоювати деякі вітаміни. Багато мононенасичених і поліненасичених жирів містяться в горіхах, авокадо та оливковій олії, тому ці продукти ідеально підходять до ранкової страви.

Додавання до сніданку наведених нижче продуктів або їх поєднання дозволяє зарядитись енергією, яка необхідна для того, щоб почуватися бадьорими протягом усього дня.

Які продукти можна вживати на сніданок

Вівсянка — хороше джерело мінералів, вуглеводів і клітковини, а також білків і жирів.

— хороше джерело мінералів, вуглеводів і клітковини, а також білків і жирів. Мигдалеве масло — джерело жирів, антиоксидантів, заліза, містить кальцій та вітамін Е.

— джерело жирів, антиоксидантів, заліза, містить кальцій та вітамін Е. Яйця — забезпечують організм білком та корисними жирами.

— забезпечують організм білком та корисними жирами. Грецький йогурт — джерело пробіотиків, які підтримують здоров’я кишківника.

— джерело пробіотиків, які підтримують здоров’я кишківника. Папая — окрім клітковини та антиоксидантів, містить вітаміни А і С.

— окрім клітковини та антиоксидантів, містить вітаміни А і С. Насіння льону — містять багато розчинної клітковини, яка сприяє сповільненню травлення і зниженню рівню цукру в крові.

— містять багато розчинної клітковини, яка сприяє сповільненню травлення і зниженню рівню цукру в крові. Ягоди (лохина, полуниця, малина та ожина) — містять багато антиоксидантів, клітковини та вітаміну С.

(лохина, полуниця, малина та ожина) — містять багато антиоксидантів, клітковини та вітаміну С. Насіння чіа — чудове джерело клітковини, покращує стан нервової системи та має протизапальну дію.

— чудове джерело клітковини, покращує стан нервової системи та має протизапальну дію. Авокадо – містить корисні жири, вітаміни та мінерали.

– містить корисні жири, вітаміни та мінерали. Кокос – переважно джерело жирів, але також містить важливі мінерали та вітаміни групи В.

Три прості страви на сніданок

Салат

Приготувати таку страву дуже просто та не займе багато часу. Можна поєднати листову зелень, наприклад, шпинат у вареному або сирому вигляді, з яйцями, які можна готувати різноманітними способами.

Цільнозернові пластівці з фруктами або ягодами

Швидка ранкова страва забезпечить вуглеводами, білками, жирами та мінералами.

Бельгійські вафлі з горіховим або мигдалевим маслом, фруктами або ягодами

Крім того, що такий сніданок надзвичайно смачний, він ще й багатий на жири, антиоксиданти та мінерали. Щоб зробити його більш поживним, можна додати меду і посипати зверху вафлі насінням чіа.

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