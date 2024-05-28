Як приготувати смачний та корисний інста-сніданок

Окрім того, що тости це швидка та ситна закуска, це також і поле для кулінарної творчості. Первая Лента з посиланням на «Телеграф» ділиться рецептом хрусткого тосту з яйцем-пашот та авокадо, який стане чудовим початком вашого дня та подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою.

Для приготування інста-сніданку знадобиться:

цільнозерновий хліб – 2 шматки;

авокадо – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

лимонний сік – 1 ст.л.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

сіль та перець за смаком

зелень петрушки, свіжий кріп, зернята чилі (за бажанням).

Спосіб приготування

Підготовка хліба. Цільнозерновий хліб підсмажуємо у тостері до золотистого кольору.

Авокадо. Розрізаємо авокадо навпіл, видаляємо кісточку та розминаємо м’якоть виделкою. Лимонний сік, сіль та перець за смаком. Перемішуємо масу до однорідності.

Яйце-пашот. У каструлі доводимо воду до кипіння, додаємо трохи оцту. В мисці збиваємо яйце. Зменшуємо вогонь до мінімуму, створіть вирву у воді за допомогою ложки й обережно вливаємо в неї яйце. Варимо 3-4 хвилин, або доки білок не застигне, а жовток залишиться рідким.

Збірка тосту. Підсмажений хліб намазуємо авокадо. Викладаємо зверху яйце-пашот. Прикрашаємо подрібненою зеленню петрушки або кропу.

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