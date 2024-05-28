Як приготувати смачний та корисний інста-сніданок
Якщо вирішили побалувати себе гарним та смачним сніданком, пропонуємо вашій увазі тост з авокадо.
Окрім того, що тости це швидка та ситна закуска, це також і поле для кулінарної творчості. Первая Лента з посиланням на «Телеграф» ділиться рецептом хрусткого тосту з яйцем-пашот та авокадо, який стане чудовим початком вашого дня та подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою.
Для приготування інста-сніданку знадобиться:
- цільнозерновий хліб – 2 шматки;
- авокадо – 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- лимонний сік – 1 ст.л.;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- сіль та перець за смаком
- зелень петрушки, свіжий кріп, зернята чилі (за бажанням).
Спосіб приготування
Підготовка хліба. Цільнозерновий хліб підсмажуємо у тостері до золотистого кольору.
Авокадо. Розрізаємо авокадо навпіл, видаляємо кісточку та розминаємо м’якоть виделкою. Лимонний сік, сіль та перець за смаком. Перемішуємо масу до однорідності.
Яйце-пашот. У каструлі доводимо воду до кипіння, додаємо трохи оцту. В мисці збиваємо яйце. Зменшуємо вогонь до мінімуму, створіть вирву у воді за допомогою ложки й обережно вливаємо в неї яйце. Варимо 3-4 хвилин, або доки білок не застигне, а жовток залишиться рідким.
Збірка тосту. Підсмажений хліб намазуємо авокадо. Викладаємо зверху яйце-пашот. Прикрашаємо подрібненою зеленню петрушки або кропу.
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