Що потрібно їсти у спеку, навіть якщо немає апетиту

Водночас південь, схід і частина центральних областей все ще залишатимуться від впливом аномальних температур.

При значному підвищенні температури середовища у людини пригнічується апетит. За словами вчених, перетравлювання і засвоєння їжі – процес енерговитратний, який супроводжується утворенням тепла.

Що треба їсти і пити у спекотну погоду, розповідає Первая Лента з посиланням на допис фітнес-тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Що їсти у спекотну погоду

За словами тренера, якщо відсутній апетит у спеку – вам все одно потрібно їсти, так як навіть якщо схуднете, згодом втрачені кілограми повернуться.

Мандзяк зазанчає, що в спеку людський організм має потребу в різних речовин для життя, тому рекомендується вживати мʼясо, рибу, молочні продукти, яйця.

У разі відсутності апетиту в нагоді стануть протеїнові баточники або коктейлі.

Також дуже важливо дотримуватися питного режиму.

Що їсти за відсутністю електроенергії

Мандзяк наголосив, що не вся їжа вимагає низьких температур для зберігання.

Білок спокійно можна отримувати з яєць. Протеїновий порошок не псується, бо в ньому немає води. М’ясо можна замінити бобовими.

Фрукти, ягоди, овочі – це мега-корисна їжа, яка теж не вимагає особливих умов зберігання. Як і цільнозерновий хліб і всякі крупи.

Споживання вафель та печива у спеку краще обмежитию. Але не варто цілком виключати солодке з раціону, щоб не зірватися потім. Краще встановіть адекватну дозху таких смаколиків.

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