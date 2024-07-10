Як приготувати хрустку закуску із кабачка, як у ресторані

Влітку українці часто не знають, що робити з кабачками, коли млинці вже набридли, а для вишуканих страв немає часу. Первая Лента розповість, як приготувати простий снек з кабачків, який прикрасить навіть святковий стіл.

Ця смачна страва не лише максимально проста у приготуванні, але й не потребує дорогих інгредієнтів. Рецептом поділилась шеф-кухарка Вікторія Бобик.

Для приготування вам знадобиться:

кабачок;

сіль;

сир;

борошно;

панірувальні сухарі;

яйце.

Як готувати

Наріжте кабачок на брусочки. Посоліть, перемішайте, та залиште на деякий час, поки не відійде зайва вода. Потім просушіть овоч на паперових рушниках.

У окремі мисочки викладіть борошно, збиті яйця та суміш тертого сиру та панірувальних сухарів. Вам потрібно запанірувати шматочки кабачка саме в такому порядку.

Викладіть запаніровані шматочки на дошку, обгорнуту в харчову плівку. Відправте їх в морозильну камеру приблизно одну годину.

Після цього посмажте кабачки у фритюрі або ж на сковорідці у великій кількості олії. Викладіть золотисті шматочки на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.

Ваша закуска готова. Приємного смаку!

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