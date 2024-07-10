Лайфстайл

Як приготувати хрустку закуску із кабачка, як у ресторані

Така страва ідеально підійде і для святкового столу.

Арина Марченко Send an email 2 дня ago
0 0

Влітку українці часто не знають, що робити з кабачками, коли млинці вже набридли, а для вишуканих страв немає часу. Первая Лента розповість, як приготувати простий снек з кабачків, який прикрасить навіть святковий стіл.

Ця смачна страва не лише максимально проста у приготуванні, але й не потребує дорогих інгредієнтів. Рецептом поділилась шеф-кухарка Вікторія Бобик.

Для приготування вам знадобиться:

  • кабачок;
  • сіль;
  • сир;
  • борошно;
  • панірувальні сухарі;
  • яйце.

Як готувати

Наріжте кабачок на брусочки. Посоліть, перемішайте, та залиште на деякий час, поки не відійде зайва вода. Потім просушіть овоч на паперових рушниках.

У окремі мисочки викладіть борошно, збиті яйця та суміш тертого сиру та панірувальних сухарів. Вам потрібно запанірувати шматочки кабачка саме в такому порядку.

Викладіть запаніровані шматочки на дошку, обгорнуту в харчову плівку. Відправте їх в морозильну камеру приблизно одну годину.

Після цього посмажте кабачки у фритюрі або ж на сковорідці у великій кількості олії. Викладіть золотисті шматочки на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.

Ваша закуска готова. Приємного смаку!

Раніше ПЛ розповідала, як смачно приготувати молоду картоплю.

теги
Арина Марченко Send an email 2 дня ago
0 0

Материалы по теме

Які речі не можна прати разом, щоб не зламати пральну машину

1 неделя ago

Літні тренди 2024: як використати «морський» декор в інтер’єрі

2 недели ago

Як захистити дитину від комарів і надати першу допомогу при укусі

4 недели ago

День батька 2024: як весело та з користю провести час з найріднішими

4 недели ago

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button