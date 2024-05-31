Як борошно може допомогти у прибиранні на кухні: про такий лайфхак ви точно ніколи не чули

Підтримка чистоти в будинку відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки та комфорту проживання.

Кухня – це місце, де часто виникають жирні забруднення. Тому в цій частині помешкання особливо важливо проводити регулярне прибирання поверхонь та посуду. Однак, для ефективнішої боротьби з цими забрудненнями спробуйте використовувати незвичайний лайфхак, який зробить процес прибирання простіше та швидше.

Первая Лента ділиться лайфхаком, який допоможе швидко позбутися жирного нальоту. Для цього господаркам знадобиться лише борошно.

Як прибрати жирні плями на кухні

Жирні плями на кухні досить буденне явище, особливо коли приготування їжі відбувається з використанням олії чи жирів. Вони мають властивість осідати на поверхнях, таких як плита, витяжка, та інше кухонне приладдя.

Виявляється, позбутися їх допоможе звичайне борошно. Щоб прибрати жирні плями з кухонних поверхонь за допомогою цього засобу, спочатку натріть пляму борошном і залиште на кілька хвилин, щоб борошно ввібрало жир. Далі за допомогою вологої губки або ганчірки обережно видаляємо борошно разом з жирними плямами. Якщо пляма не піддається з першого разу можна повторити процес. Важливо переконатися, що не натираєте занадто сильно, щоб не пошкодити поверхню.

Після того, як жир було видалено, протріть поверхню чистою вологою ганчіркою і висушіть. Це ефективний метод видалення жиру без використання агресивних хімічних засобів і безпечний більшості поверхонь.

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