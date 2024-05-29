Як позбутися мошок у квартирі за допомогою червоного вина

Для збереження чистоти та гігієни у житлі, з ними необхідно боротися. Існує незвичайний лайфхак, завдяки якому можна швидко позбутися цих настирливих комах.

Первая Лента з посиланням на УНІАН розповідає, як позбутись мошок у помешканні, витративши при цьому мінімум зусиль. Вам лише знадобиться один інгредієнт.

Як ефективно позбутися мошок

Виявляється, в боротьбі з комахами знадобиться напівсолодке чи солодке вино. Візьміть пластиковий стаканчик, налийте туди напій і оберніть ємність плівкою. Для наступного кроку вам знадобиться тонка голка, нею зробіть у стаканчику отвори та залиште його на ніч на кухні. Вранці ви побачите, як мошки плавають усередині капкану, злетівшись на солодкий аромат.

Якщо у будинку немає вина, його можна замінити компотом, соком або шматочком солодкого фрукта. Мошки мають чутливі рецептори, які направляють їх до солодких і ароматних запахів. У солодкому вині міститься висока концентрація цукру, який є їх привабливим джерелом харчування. Крім того, алкогольні пари, які виділяються у процесі ферментації вина, також можуть приваблювати мошок своїм ароматом.

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