Як весело відсвяткувати день народження вдома: корисні поради

Варто зруйнувати стереотипи про нескінченні застілля з 90-х. Влаштуйте затишне та водночас веселе святкування у власній квартирі. Первая Лента розповість вам, як це зробити.

Подумайте над оформленням

Сучасне свято важко уявити без декору. Навіть якщо ви вирішили влаштувати домашні посиденьки з найближчими, створіть красиву атмосферу. Оберіть головний колір свята та підберіть деталі в тон: серветки, скатертину або ранер, шпажки, соломинки для напоїв. У центр столу поставте невеликий букет або декоративну композицію, а кімнату можна прикрасити кульками та картонними прапорцями.

Оберіть сучасне меню

Перестаньте готувати важкі майонезні салати, смажені закуски та гарячі страви двох видів. Як альтернативу, підшукайте в інтернеті цікавий салатик, до прикладу, з листям салату та цитрусами, а основну страву подайте невеликими персональними порціями. Більше уваги варто приділити закускам у фуршетному стилі — ними гості будуть ласувати весь вечір. Це можуть бути невеликі канапе або тарталетки з різними начинками, сиров’ялене м’ясо на шпажках, солені горішки та снеки.

Замовте красивий торт

Навіть найбільш домашнє святкування стане особливішим завдяки гарному торту з професійним декором — це справжня окраса свята! Щоб зекономити час на його випікання, варто довірити цю справу професійному кондитеру. Під час замовлення бажано повідомити кількість гостей, щоб розрахувати вагу торта, надішліть фото з бажаним оформленням у тон свята та оберіть «легку» начинку — так гості із задоволенням поласують ним вкінці святкування.

Сформуйте список бажаних подарунків

Щоб підготовка до вашого свята була приємною для всіх гостей, а ви не розчарувались непотрібним подарункам, заздалегідь складіть список бажань з варіантами презентів на різну суму. Якщо ви й справді ні в чому не маєте потреби, не вмовляйте гостей приходити з порожніми руками, краще порадьте обрати подарунковий сертифікат у ваш улюблений магазин. З ним ви зможете придбати те, що вам стане у нагоді.

Потіште гостей коктейлями

Вино червоне, вино біле та щось міцніше — це передбачувано! Якщо більшість ваших гостей — молоді люди, варто замислитись над оригінальнішим меню напоїв. Заздалегідь знайдіть в інтернеті рецепти 2–3 найпростіших рецептів коктейлів і придбайте всі необхідні інгредієнти. Це буде смачно, ефектно та цікаво!

Не забудьте про розваги

Не варто обмежувати ваше святкування лише застіллям. Перед подачею гарячої страви можна зробити веселу перерву на активні розваги для всіх: настільні ігри, еліас, вікторина чи навіть танці. Так ваші гості матимуть змогу розім’яти ноги після тривалого сидіння за столом, а також отримають нагоду вільно поспілкуватися.

Оберіть музику

Потрібний настрій з перших хвилин може даларувати музичне оформлення дня народження. Оберіть спокійні мелодії або готовий плейлист з негучною фоновою музикою, яка не відволікатиме від розмов. А під кінець свята можна додати трохи веселощів —популярні сучасні пісні або хіти вашої молодості, яким неможливо не підспівувати.

Подбайте про найменших гостей

Якщо ви запрошуєте сім’ї з дітьми, до цього слід підготуватися окремо. Для немовляти варто підготувати спальне місце у віддаленій кімнаті, де не чути шуму гостей, а для старших діток можна підготувати окремий куточок і розваги. Можна видрукувати розмальовки на окремих аркушах, зайняти їх пазлами або навіть придбати кілька найпростіших іграшок чи наборів для творчості. Також біля них слід поставити корисний перекус з нарізаних фруктів і моркви.

Не перевтомлюйтеся

Передусім день народження — це свято, а не виснажливий робочий день на дві зміни. Заплануйте оптимальну кількість страв, які легко готуються, та виконайте частину роботи напередодні, щоб зберегти сили для самого святкування. Якщо ж стояння на кухні вас надто втомлює, кращим варіантом буде замовлення доставки їжі або можна попросити допомоги у близьких, але потіште рідних своїм хорошим настроєм.

Пам’ятайте, найголовніший атрибут будь-якого дня народження — близькі люди, які вас люблять і з радістю поділяють ваше свято. Тож запросіть їх і цей день вже на 100 % буде вдалим!

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