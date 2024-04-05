Топ-5 міфів, які заважають українцям бути здоровими

Саме це заважає їм правильно організувати свій раціон, щоб підтримувати здоров’я.

Первая Лента з посиланням на допис гастроентеролога Євгенії Белінської в Instagram розповідає про міфи про харчування, яку заважають вам бути здоровими.

Міф №1. Якщо хочеш схуднути, фрукти ввечері під забороною

За словами лікарки, фрукти можна їсти в будь-який час доби, але не у вигляді перекусу, а в якості десерту чи разом з основним прийомом їжі, щоб уникнути різкого стрибка інсуліну.

«Для того, щоб схуднути, потрібно мати дефіцит калорій, а не таймер для вживання певних продуктів», — зазначаєБелінська.

Міф №2. Не можна їжу запивати водою, бо вона «розчиняє» шлунковий сік

Як пояснює лікарка, з огляду на анатомію шлунку та патофізіологічні механізми, вода не змішується з шлунковим вмістом, а по складках одразу потрапляє у 12-типалу кишку. Для склянки води цей час орієнтовно займає 5-15 хв.

«До того ж, овочі та фрукти мають у своєму складі воду і перші страви також», — додаєБелінська.

За її словами, воду потрібно пити тоді, коли виникає відчуття спраги. Вода допомагає зволоженню харчової грудки та її переміщенню по стравоходу.

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Міф №3. Вуглеводи шкідливі

Гастроентеролог зазначає, що складні вуглеводи, які містяться у цілозернових продуктах, овочах і фруктах, є важливим джерелом енергії та поживних речовин, тому вони потрібні організму.

Міф №4. Збалансоване корисне харчування — це дорого

Белінська запевняє, що для того, щоб харчуватись збалансованого, не обов’язково щодня вживати червону рибу, авокадо та томати чері.

«Оселедець, скумбрія — також є чудовим джерелом Омега 3-жирних кислот. Буряк, морква, капуста, бобові, злаки не обтяжать ваш гаманець», — розповідає лікарка.

Міф №5. Голодування — це корисно, бо допомагає очистити організм та схуднути

За словами спеціалістки, довгострокове голодування може статти причиною серйозних проблем зі здоров’ям, включаючи втрату м’язової маси, гіповітамінози, психічні розлади.

«Бути з трьома волосинами на голові та істеричною поведінкою, зате худою — як на мене, не еталон краси та здоровʼя», — зазначає Белінська.

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