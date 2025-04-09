М’ясо в Україні знову зросте в ціні ще на 10%

Український споживач найближчим часом може відчути черговий удар по гаманцю — вартість м’яса продовжує зростати на фоні системної трансформації аграрного ринку країни.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Як заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, очікуване подорожчання м’ясної продукції становитиме не менше 10% і є прямим наслідком одночасного впливу кількох довготривалих факторів.

Ситуація, за його словами, стала результатом накопичуваного ефекту від зростання цін на зерно — основну складову кормової бази для тваринницьких підприємств — а також критичного скорочення поголів’я худоби та свиней, що спостерігається в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Війна не лише завдала удару по логістичних ланцюгах і призвела до втрати інфраструктури у низці аграрних регіонів, але й кардинально змінила економічні пріоритети фермерських господарств.

Наразі виробники змушені працювати в умовах надвисоких ризиків, що впливає як на собівартість продукції, так і на інвестиційну привабливість тваринницького сектору. Багато господарств зменшують обсяги вирощування або повністю припиняють діяльність через нестабільність, податковий тиск, дефіцит працівників та зростання цін на енергоносії.

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