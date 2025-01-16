Україна замінить долар на євро: НБУ розкрив план переходу

Україна планує замінити долар на євро як курсоутворюючу валюту.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Оbozrevatel.

Однак перехід буде поступовим і практично непомітним для населення, як запевнили в Національному банку. Конкретних термінів цього процесу поки що не називають, оскільки країна перебуває у стані війни, що робить реалізацію таких змін передчасною.

«Зараз, у період викликів, пов’язаних насамперед з війною, які самі по собі є шоком для економіки, можливо це не найкращий час… Ми будемо уникати будь-яких шоків», – йдеться у повідомленні.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова підкреслила, що перехід на євро відповідає стратегічній меті України стати частиною Європейського Союзу. За її словами, це позитивно позначиться на економіці країни.

«Враховуючи наш курс до євроспільноти, це точно реальність, яка станеться. Якщо ми хочемо стати частиною Європейського Союзу, мати доступ до їхніх ринків як експортери, як імпортери, зрозуміло, що ми повинні мати прив’язку до тієї валюти, в якій проводять більшість операцій. Тому це невідворотне майбутнє. Як і наше членство у Європейському Союзі», – зазначила перша заступниця голови НБУ.

Однак вона додала:

«Коли і як це буде реалізовано — це питання часу».

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