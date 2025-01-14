Українці зможуть отримати гроші на оренду житла: коли і хто може скористатися коштами

З 29 січня 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть оформити субсидію на оренду житла в рамках нової державної програми підтримки.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на ТК «Уряд».

Для цього необхідно укласти договір оренди та подати заяву до Пенсійного фонду або ЦНАПу. Програма спрямована на зниження фінансового навантаження для громадян, які змушені покинути свої домівки.

Хто може отримати субсидію:

— Сім’ї без власного житла в регіоні переселення або з площею менше ніж 13,65 м² на людину.

— Громадяни, чиє житло зруйноване або пошкоджене до стану непридатності.

— Сім’ї, у яких витрати на оренду перевищують 20% сукупного доходу.

— Особи, які не отримують допомоги як ВПО або не беруть участі в програмі «Притулок».

— Сім’ї з низьким доходом, якщо середній дохід на особу становить менше ніж два прожиткові мінімуми (5840 грн).

Як розраховується субсидія:

Розмір виплати визначається індивідуально на основі:

— Доходів сім’ї.

— Кількості членів сім’ї.

— Регіональних цін на оренду житла.

Субсидія покриє значну частину витрат на оренду.

Як оформити субсидію:

1. Укладіть договір оренди житла.

2. Подайте заяву з копією договору одним зі способів:

— У відділенні Пенсійного фонду України (ПФУ).

— Через електронний портал або мобільний додаток ПФУ з електронним підписом.

— У центрах адміністративних послуг (ЦНАП).

Субсидію надають строком на 6 місяців із можливістю продовження. Заяву розглядають протягом 10 робочих днів, після чого гроші перераховують на банківський рахунок заявника.

Підтримка для орендодавців

Держава також стимулює офіційну здачу житла ВПО:

— Відшкодування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і військового збору.

— Компенсація єдиного податку для власників житла, зареєстрованих як ФОПи.

Нова програма надає ВПО надійний механізм для поліпшення умов життя та підтримку на тлі складних обставин.

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