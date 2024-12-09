Курс валют на сьогодні, 9 грудня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 9 грудня. Так, долар здешевшав на 15 копійок, євро додав у ціні 4 копійки, а злотий — 2 копійки.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.

Курс валют на 9.12.2024

Долар США – 41,44 (-15 коп.)

Євро – 43,85 (+4 коп.)

Польський злотий – 10,27 (+2 коп.)

Курс долара в банках

ПриватБанк – 41,15 — 41,75 грн

Ощадбанк – 41,3 — 41,8 грн

Укргазбанк – 41,4 — 41,7 грн

Курс євро в банках

ПриватБанк – 43,35 — 44,35 грн

Ощадбанк – 43,45 — 44,4 грн

Укргазбанк – 43,75 — 44,35 грн

Курс злотого в банках

ПриватБанк – 10,22 — 10,37 грн

Ощадбанк – 9,8 — 10,5 грн

Укргазбанк – 9,5 — 10,5 грн

В обмінниках за долар пропонують 41,75 грн. Продають за 41,75 грн.

Євро в обмінниках купують в середньому за 44,18 грн. Продають за 44,35 грн.

За злотий пропонують 10,23 грн. Продають за 10,35 грн.

За прогнозами експертів, до 15 грудня середній курс безготівкового долара залишиться в коридорі 41,30-41,50 грн, а готівкового – не вище 42 грн.

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