Финансы
Курс валют на сьогодні, 4 грудня: скільки коштують долар, євро та злотий
Валюта здорожчала.
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Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 4 грудня. Так, долар додав у ціні 5 копійок, євро здорожчав на 10 копійок, а злотий — на 1 копійку.
Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.
Курс валют на 4.12.2024
- Долар США – 41,69 (+5 коп.)
- Євро – 43,82 (+10 коп.)
- Польський злотий – 10,19 (+1 коп.)
Курс долара в банках
- ПриватБанк – 41,3 — 41,9 грн
- Ощадбанк – 41,45 — 41,95 грн
- Укргазбанк – 41,55 — 41,99 грн
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Курс євро в банках
- ПриватБанк – 43,35 — 44,35 грн
- Ощадбанк – 43,4 — 44,35 грн
- Укргазбанк – 43,7 — 44,2 грн
Курс злотого в банках
- ПриватБанк – 10,11 — 10,3 грн
- Ощадбанк – 9,75 — 10,45 грн
- Укргазбанк – 9,5 — 10,5 грн
В обмінниках за долар пропонують 41,79 грн. Продають за 41,82 грн.
Євро в обмінниках купують в середньому за 44,1 грн. Продають за 44,25 грн.
За злотий пропонують 10,2 грн. Продають за 10,28 грн.
Як прогнозують експерти, у грудні курс долара в Україні буде залишатися відносно стабільним.Втім, через великий попит на іноземну валюту Нацбанк може зменшити курс гривні.
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