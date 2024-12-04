Курс валют на сьогодні, 4 грудня: скільки коштують долар, євро та злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 4 грудня. Так, долар додав у ціні 5 копійок, євро здорожчав на 10 копійок, а злотий — на 1 копійку.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на сайт НБУ.

Курс валют на 4.12.2024

Долар США – 41,69 (+5 коп.)

Євро – 43,82 (+10 коп.)

Польський злотий – 10,19 (+1 коп.)

Курс долара в банках

ПриватБанк – 41,3 — 41,9 грн

Ощадбанк – 41,45 — 41,95 грн

Укргазбанк – 41,55 — 41,99 грн

Курс євро в банках

ПриватБанк – 43,35 — 44,35 грн

Ощадбанк – 43,4 — 44,35 грн

Укргазбанк – 43,7 — 44,2 грн

Курс злотого в банках

ПриватБанк – 10,11 — 10,3 грн

Ощадбанк – 9,75 — 10,45 грн

Укргазбанк – 9,5 — 10,5 грн

В обмінниках за долар пропонують 41,79 грн. Продають за 41,82 грн.

Євро в обмінниках купують в середньому за 44,1 грн. Продають за 44,25 грн.

За злотий пропонують 10,2 грн. Продають за 10,28 грн.

Як прогнозують експерти, у грудні курс долара в Україні буде залишатися відносно стабільним.Втім, через великий попит на іноземну валюту Нацбанк може зменшити курс гривні.

Раніше ПЛ писала про те, чи підвищуватимуть комунальні тарифи для українців у 2025 році.