Чи підвищуватимуть комунальні тарифи для українців у 2025 році

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на виступ прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

За словами прем’єра, держава не допустить зростання тарифів газ, тепло, та електроенергію до кінця опалювального сезону, тобто до травня 2025 року. Це буде так звана четверта програма «Зимової підтримки» — незмінні зимові тарифи.

Тарифи на комунальні послуги в Україні

З 1 грудня ціни на комуналку в Україні залишатимуться без змін, чого не скажеш про нарахування субсидій, яке відбувається за новими правилами. Цього місяця пенсіонери можуть розраховувати лише на індивідуальні надбавки.

«Зимова єПідтримка»

Тим часом Зеленський раніше повідомляв про запуск проєкту «Зимової єПідтримки» — це спільна розробка Міністерства економіки, цифрової трансформації та соціальної політики.

Програма стартувала з 1 грудня. Тепер кожен бажаючий, проживаючий в Україні, може отримати тисячу гривень. Отримати гроші можна через «Дію», а також «Укрпошту» та банк.

Раніше ПЛ писала про те, звідки держава візьме гроші на «тисячу Зеленського».