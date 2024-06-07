Українцям виплатять по 3000 грн: хто може розраховувати на виплати

Максимальний розмір такої допомоги складе 3100 гривень. Дана ініціатива має на меті підтримати людей з інвалідністю, колишніх ув’язнених концентраційних таборів, а також тих, хто отримав інвалідність внаслідок загальних захворювань.

Одержувачів цієї допомоги можна поділити на кілька груп. Спосіб отримання і розмір допомоги буде залежати від того, до якої з груп належить особа. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на OBOZ.ua.

Перша група – пенсіонери. Вони автоматично отримають одноразовий платіж разом з пенсією за серпень. Для цього громадянам необхідно мати в своїй пенсійній справі документ, який засвідчує відповідний статус.

Друга група – військовослужбовці. До цієї категорії входять військові, поліцейські, працівники органів внутрішніх справ різних рангів, а також співробітники державної пенітенціарної служби та судової охорони.

Третя група – особи, які не перебувають на обліку. Для отримання допомоги цій категорії громадян потрібно подати заяву та надати паспорт, ідентифікаційний код платника податків, документ, що підтверджує їх статус та виписку з банку про відкриття рахунку.

Хто може отримати додаткові виплати

Відповідно до положень, ухвалених Кабінетом міністрів Укарїни, право на одержання допомоги мають особи, що отримали інвалідності внаслідок воєнних дій, а також ті, хто пережив ув’язнення у концтаборах чи гетто у дитинстві і в подальшому отримали статус інваліда через хворобу, нещасний випадок на виробництві або інші причини. Розмір виплат залежить від групи інвалідності:

І група – 3100 гривень;

ІІ група – 2900 гривень;

ІІІ група – 2700 гривень.

Також передбачені виплати у розмірі 1000 гривень для учасників бойових дій, осіб, постраждалих під час Революції Гідності, колишніх неповнолітніх в’язнів та дітей, народжених у місцях примусового утримання. Особи, які відзначені за заслуги перед державою, отримають 3100 гривень.

Члени сімей загиблих ветеранів, захисників України, вдови (вдівці) інвалідів війни, які не вступили у повторний шлюб, а також вдови (вдівці) учасників бойових дій та жертв нацизму, отримають допомогу у розмірі 650 гривень. Учасників війни, колишнім в’язнів, осіб, які вивезені на примусові роботи, дітей партизан та інших борців проти нацизму очікують додаткові виплати у розмірі 450 гривень.

Варто зазначити, що на допомогу можуть розраховувати особи, які отримали відповідний статус до 24 серпня поточного року. У разі, якщо виплати не надійдуть до 1 жовтня, можна звернутися до Пенсійного фонду України або ЦНАПу до 1 листопада.

Раніше ПЛ писала про те, які пенсійні виплати та пільги передбачені для осіб зі статусом учасника бойових дій.