Які пенсійні виплати та пільги передбачені для осіб зі статусом учасника бойових дій

Дані виплати передбачаються чоловікам, які досягають 55 років, і жінкам, які досягають 50 років, за умови, що вони мають не менше 25 та 20 років страхового стажу відповідно. Крім того, їм надається можливість отримання пенсії за вислугу років у військових силах, якщо вони служили у війську щонайменше 25 років.

Про це пише Первая Лента з посиланням на «Обозреватель».

Згідно зі статтею 115 українського законодавства «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», ветерани мають право на пенсію на пільгових умовах.

Чоловіки-ветерани можуть вийти на пенсію у віці 55 років, а жінки-ветерани – у 50 років, за умови, що вони мають не менше 25 та 20 років страхового стажу відповідно. Також передбачена можливість отримання військової пенсії за вислугу років для тих, хто має не щонайменше 25 років військової служби. Дані умови ввели з 1 жовтня 2020 року, і вони замінили попередню вимогу у 20 років.

Ветеранам з інвалідністю надається право на військову пенсію та додаткову державну допомогу, якщо їхня пенсія не досягає встановленого мінімуму. Додатково, ветеранам надаються соціальні виплати, в тому числі компенсації за участь у бойових діях та фінансову підтримку для оздоровлення.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №656 від 28.07.2010, якщо пенсія ветерана менша за 4958 гривень, вони мають право на допомогу, яка буде покривати різницю. Непрацездатні ветерани також отримують доплату у розмірі 25% від мінімального прожиткового рівня, який у 2024 році становить 2361 гривню, тобто доплата складатиме 590,25 гривень. Окрім цього, ветерани можуть отримувати щомісячну цільову допомогу у розмірі 40 гривень, незалежно від інших виплат.

Ці заходи спрямовані на підтримку ветеранів та їх сімей. Проте, експерти вказують, що потрібні подальші зміни у законодавстві для кращого задоволення потреб ветеранів.

Раніше ПЛ писала про те, яку зарплату будуть отримувати військовослужбовці з 1 червня.