Расходы общего фонда госбюджета в январе составили почти 184 миллиарда — Минфин

За январь 2023 общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 183,9 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины на 15 февраля 2023 года, сообщает пресс-служба Минфина.

Фото: slovoidilo.ua

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Структура расходов

В структуре расходов наиболее направлено:

90,7 млрд грн — на оплату труда с начислениями или 49,3% от общего объема расходов, израсходованных за январь 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 71,8 млрд. грн. или 39,1% от общего объема расходов;

37,1 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг или 20,2% от общего объема расходов. Среди них:

28,7 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки);

5,7 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

45 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 24,5% от общего объема расходов. Среди них:

22,7 млрд грн — трансферт Пенсионного фонда для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

14 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей.

9,5 млрд грн — на трансферты местным бюджетам или 5,2% от общего объема расходов;

0,6 млрд грн — на обслуживание государственного долга или 0,3% от общего объема расходов.

Источник: МинФин