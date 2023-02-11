Финансы

В Укрэнерго назвали регионы, где самая сложная ситуация с электроэнергией

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 11 февраля, 2023
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Во время последних ракетных и дроновых атак враг в очередной раз повредил энергообъекты. Худшая ситуация со светом в Харькове, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Фото: pixabay.com

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Отмечается, что ситуация в энергосистеме в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая.

В Харькове и области из-за повреждений применены аварийные отключения. Также экстренные отключения могут быть введены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и Киеве, если потребление будет увеличиваться.

В Одесской области удалось ввести в работу часть оборудования. При этом ремонт на энергетических объектах продолжается.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что в следующие две недели Уэрэнерго будет проводить измерения фактического потребления электроэнергии в каждой области, поэтому в один из дней в каждом регионе ограничивать энергоснабжение не будут, в то же время лимиты в остальных областях могут снизить. Соответствующие изменения в графике начались с 8 февраля.

Автор:

Редактор ленты новостей

Роман Мирончук

Пишет на темы:
Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 день agoОбновлено: 11 февраля, 2023
0 1 минута чтения
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