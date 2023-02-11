В Укрэнерго назвали регионы, где самая сложная ситуация с электроэнергией
Во время последних ракетных и дроновых атак враг в очередной раз повредил энергообъекты. Худшая ситуация со светом в Харькове, Одесской, Киевской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Фото: pixabay.com
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Отмечается, что ситуация в энергосистеме в результате атаки ракет и дронов сложная, но контролируемая.
В Харькове и области из-за повреждений применены аварийные отключения. Также экстренные отключения могут быть введены в Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях и Киеве, если потребление будет увеличиваться.
В Одесской области удалось ввести в работу часть оборудования. При этом ремонт на энергетических объектах продолжается.
Напомним
Ранее «Минфин» писал о том, что в следующие две недели Уэрэнерго будет проводить измерения фактического потребления электроэнергии в каждой области, поэтому в один из дней в каждом регионе ограничивать энергоснабжение не будут, в то же время лимиты в остальных областях могут снизить. Соответствующие изменения в графике начались с 8 февраля.
Автор:
Редактор ленты новостей
Роман Мирончук
Пишет на темы:
Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: МинФин