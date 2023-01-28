В Минсоцполитики объяснили, какие услуги доступны для внутренних переселенцев в «Дие»

По состоянию на 24 января 2023 г. на учете внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) состоит почти 5 млн человек. Они могут воспользоваться услугами онлайн в приложении и на портале «Дия». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Фото: vctr.media

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Что могут ВПО

получить справку ВПЛ и подать заявление на выплату денежного пособия на жительство в приложении «Дия». Услугами воспользовались более 1,4 млн человек.

изменить место фактического проживания ВПЛ в приложении «Дия». Услугой уже воспользовалось более 45 тыс. человек, в том числе в период с 1 по 24 января 2023 года (включительно) — 15 273 человек.

отменить справку ВПЛ в приложении «Дия». Услугой уже воспользовалось около 75 тыс человек, в том числе в период с 1 по 24 января 2023 года (включительно) — 28 833 человек.

ВПЛ, не владеющие жилой площадью на подконтрольной Украине территории, могут подать заявление на льготный ипотечный кредит на портале «Дия». Этой услугой уже воспользовалось более 32 тыс. человек, в том числе в период с 1 по 24 января 2023 года (включительно) — 621 человек.

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«Такая возможность стала доступна благодаря электронным информационным обменам между информационно-коммуникационными системами государственных органов, в том числе Единой информационной системы социальной сферы и порталом Действие. Что, в свою очередь, обеспечивает скорую и автоматизированную верификацию данных внутренне перемещенных лиц», — говорится в сообщении.

Источник: МинФин