Регулятор допустил в обращение канадские облигации в поддержку Украины

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила облигации (Ukraine Sovereignty Bond), выпущенные правительством Канады, в обращении на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Фото: ukrinform.ua

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Что известно

Инициатор подачи заявления на допуск ценных бумаг иностранного эмитента — ПАО «Национальный депозитарий Украины».

Чтобы предложить канадцам возможность непосредственно поддержать Украину, правительством Канады выпущены пятилетние облигации на сумму 500 миллионов долларов, деноминированных в канадских долларах.

Средства направлены на поддержку правительства Украины путем предоставления основных услуг украинцам, таких как: пенсии, закупка топлива перед зимой и восстановление энергетической инфраструктуры и т. д.», — напомнили в Комиссии.

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Канадцы, участвующие в Ukraine Sovereignty Bond, фактически покупают обычные облигации правительства Канады со ставкой 3,245%. Чтобы обеспечить инвесторам уверенность в безопасности их средств, у Ukraine Sovereignty Bond также есть кредитный рейтинг Канады ААА.

Дата погашения облигаций — 24 августа 2027 года в День Независимости Украины.

Напомним

Канада 21 ноября выпустила государственные облигации на 500 миллионов канадских долларов (около 360 миллионов евро). Эти средства будут направлены в поддержку Украины.

С февраля 2022 года Канада предоставила Украине более $600 млн военной поддержки, в том числе бронетехнику, артиллерию, боеприпасы, беспилотники и зимнюю одежду. Канада присоединилась к программе Interflex по обучению украинских военных в Великобритании.

А 17 июня от Канады в госбюджет Украины уже поступило 1 млрд канадских долларов кредита на льготных условиях. В июле стало известно, что страна предоставит Украине дополнительные 450 млн. канадских долларов в рамках кредитного договора. Также страна в год отменила все пошлины на украинские товары.

Источник: МинФин