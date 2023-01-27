Бельгия приняла для Украины самый большой пакет военной помощи

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро подтвердил выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины. Сумма пособия составляет 92 млн евро. Об этом сообщает HLN.

Фото: pixabay.com

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Бельгия также направит Украине 69 млн. евро гуманитарной помощи.

«С начала этой войны наша страна прилагает много усилий для поддержки Украины. Всего наша страна уже предоставила 146 миллионов евро военной помощи. Сегодня в Совете министров было принято решение о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 92 миллионов евро», — заявил премьер-министр.

Ожидается, что Бельгия отправит:

ракеты AMRAAM;

легкое противотанковое вооружение;

противотанковые гранаты и пушки;

пулеметы Minimi;

автоматические винтовки типа Scar.

транспортные средства, в том числе легкие бронированные машины;

горючее.

Министр обороны Бельгии Человек Дедондер добавила, что возможности передать Украине танки пока нет.

Напомним

Ранее «Минфин» писал о том, что страны Евросоюза 23 января согласовали очередной, уже седьмой транш военной помощи в размере 500 млн евро.

Автор:

Роман Мирончук

Источник: МинФин