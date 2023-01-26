Ракетная атака на Украину (обновляется)

Утром, 26 января, Россия начала очередную массированную ракетную атаку на Украину. На всей территории страны объявлена воздушная тревога. Во многих городах слышны взрывы.

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В результате ночной ракетной атаки россияне повредили один из объектов энергетической инфраструктуры Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что этой ночью оккупанты нанесли два ракетных удара по Павловской общине Запорожского района. Предварительно удары были совершены ракетами С-300.

«Взрывами поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Но все попытки врага сломить нашу волю к победе обречены на провал», — подчеркнули в ОВА.

В Винницкой области снова раздаются взрывы. «В городе снова было слышно работу ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — написал в телеграме мэр города Сергей Моргунов.

По его словам, в Винницкой области есть попадание ракет. Без пострадавших.

В Одесской области в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры, сообщил руководитель Одесского РВА.

По предварительным данным, звук взрыва был слышен в разных районах Киева. Мэр Киева Виталий Кличко подтверждает информацию о взрыве в Киеве. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях.

«Взрывы прозвучали в Днепровском районе столицы. Все службы следуют на место. Детали впоследствии», — написал Кличко.

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Источник: МинФин