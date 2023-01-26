ЕС нашел способ использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины — Bloomberg

Страны-члены Евросоюза были проинформированы о том, что у блока есть юридические полномочия временно задействовать по меньшей мере 33,8 млрд евро активов российского центрального банка, чтобы помочь восстановить Украину. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Фото: pixabay.com

0

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Юридическая служба Совета блока сообщила дипломатам, что такой план юридически осуществим, если активы не экспроприированы и выполняются определенные условия.

Эти условия включают дату истечения срока действия, акцент на ликвидных активах и ясность того, что основная сумма долга и проценты будет возвращена России в определенный момент.

Варианты использования замороженных активов РФ

ЕС изучал варианты использования замороженных российских активов после вторжения РФ в Украину, но это предложение противоречиво, и обсуждение находится на очень предварительной стадии. Официальные лица ЕС и некоторые страны-члены были обеспокоены юридическим обоснованием такого шага и прецедентом, который может быть создан, в частности, по использованию замороженных активов российского центрального банка.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она хочет заставить Россию заплатить за разрушение от ее вторжения «замороженными средствами олигархов и активами своего центрального банка».

Читайте также: Швейцария готова передать замороженные российские активы Украине, но банки категорически против

Представители Большой семерки (G-7) и ЕС заявили, что, похоже, нет четких правовых оснований для простого ареста российских банковских активов и перенаправления их в Украину.

Первый шаг

Как первый шаг, ЕС рассматривает возможность объединения активов на уровне ЕС или на международном уровне с целью получения прибыли, которую можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины — задача, по оценкам Всемирного банка, может стоить не менее $350 млрд.

В то время как некоторые юристы ЕС видят возможность продвижения вперед, исполнительный орган ЕС осторожнее относится к юридической целесообразности использования замороженных активов, а также к общей сложности усилий. Официальные лица также считают, что любой план следует реализовывать в сотрудничестве с G-7.

Исполнительный орган ЕС также предупредил, что будет трудно принять решение, пока не будет больше ясности об объеме активов, которые могут быть использованы, и что первым шагом будет их определение.

Замороженные активы

По некоторым оценкам, что активы российского центрального банка, замороженные за границей, составляют $300 млрд. Официальные лица ЕС подсчитали, что около 33,8 миллиарда евро из них находятся на депозитах в ЕС, хотя эта цифра еще оценивается.

В сентябре 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль на брифинге в Нью-Йорке заявил, что страны Запада уже заморозили $300−500 млрд российских активов.

Источник: МинФин