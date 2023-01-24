Финансы
Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список сомнительных инвестиционных проектов
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала еще шесть сомнительных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Фото: mind.ua
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«В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране, находится вне зоны регулирования и надзора», — говорится в сообщении.
Список дополнили следующими сомнительными проектами:
- AMarkets;
- AvaTrade;
- HFM/HF MARKETS;
- XM;
- instaforex;
- ForexAgentReviews.com.
Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Автор:
Редактор ленты новостей
Анна Недогибченко
Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции
- Инвестиции
Источник: МинФин