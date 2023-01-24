Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала еще шесть сомнительных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Фото: mind.ua

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«В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране, находится вне зоны регулирования и надзора», — говорится в сообщении.

Список дополнили следующими сомнительными проектами:

AMarkets;

AvaTrade;

HFM/HF MARKETS;

XM;

instaforex;

ForexAgentReviews.com.

Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:

Финансы, банки, экономика, инвестиции

Инвестиции

Источник: МинФин