Финансы

Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала еще шесть сомнительных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Фото: mind.ua

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«В который раз напоминаем потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых в нашей стране, находится вне зоны регулирования и надзора», — говорится в сообщении.

Список дополнили следующими сомнительными проектами:

  • AMarkets;
  • AvaTrade;
  • HFM/HF MARKETS;
  • XM;
  • instaforex;
  • ForexAgentReviews.com.

Полный список проектов приведен на официальном вебсайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

Автор:

Редактор ленты новостей

Анна Недогибченко

Пишет на темы:
Финансы, банки, экономика, инвестиции

  • Инвестиции

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 24 января, 2023
0 Менее минуты назад
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