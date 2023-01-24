Главное за вторник: Конфискованные российские активы, ОВГЗ и сомнительные инвестиционные

Когда деньги режима Путина начнут работать на Украину

Разговоры о возможности передачи Украине замороженных российских активов ведутся фактически с самого начала войны. Еще в первые недели полномасштабного вторжения отечественные чиновники заявляли, что эти средства будут направлены на восстановление нашего государства. Однако, только сейчас появляется шанс на реализацию этих ожиданий. «Минфин» решил разобраться, как могут быть разделены деньги и претендует ли на них еще кто-нибудь, кроме Украины.

Минфин разместил на аукционе облигации на более чем 13 миллиардов

На аукционе 24 января Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 13,22 млрд грн, что на 7,72 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 5,54 млрд грн.

Правила налогообложения средств, полученных за границей: что должен знать ФОП

Декларирование и налогообложение доходов, которые получают украинские налоговые резиденты на свои счета за рубежом, остаются актуальными вопросами. Какой тип счета выбрать и как сделать все правильно, чтобы потом не испытывать головную боль при проверке налоговой, рассказала учредитель и CEO Finevolution Наталья Гайкалова.

Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку назвала еще шесть сомнительных инвестиционных проектов.

Сборы Аватара превысили $2 млрд: сможет ли это спасти Disney

На шестой неделе кинопроката фильм «Аватар: Путь воды» взял отметку в $2 млрд кассовых сборов. Сейчас его заработок составляет 2,024 млрд, что обеспечивает ему место в шестерке самых успешных фильмов за всю историю кинематографа. Среди тех, кто выиграет от этого успеха, — The Walt Disney Company (DIS), которая является ответственной за прокат картины. Повлияет ли успех фильма на акции компании, разбирался «Минфин».

Источник: МинФин